المنامة، البحرين 18 فبراير 2026- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم No. 2109 (ISIN BH00056759T4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 22 فبراير 2026 وتنتهي في 23 أغسطس 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %4.98 مقارنة بسعر الفائدة %4.79 للإصدار السابق بتاريخ 25 يناير 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %97.546وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %97.534علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %100.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

