أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2108 (ISIN BH0004692016) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 18 فبراير 2026 وتنتهي في 20 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %4.86مقارنة بسعر الفائدة 4.85% للإصدار السابق بتاريخ 4 فبراير 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.787 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.764 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %117

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

-انتهى-

#بياناتحكومية