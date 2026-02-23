المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2110 (ISIN BH00018R0J85) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 25 فبراير 2026 وتنتهي في 27 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %4.92مقارنة بسعر الفائدة 4.86% للإصدار السابق بتاريخ 18 فبراير 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.771 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.727 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %100

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

-انتهى-

#بياناتحكومية