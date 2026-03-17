دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبلت مبادرة "عونك" التوعوية من هيئة كهرباء ومياه دبي 2,381 محادثة فنية تمهيدية قبل تقديم طلبات المشاريع خلال العام 2025، و 36,795 محادثة فنية عبر الإنترنت خلال مرحلة تقديم واعتماد المشاريع. وبلغ عدد المستفيدين من الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو المتوفرة على المنصة 13,101 مقاول واستشاري. ومن خلال مقاطع الفيديو والمحادثات الفنية عبر موقع الهيئة الإلكتروني، تشرح مبادرة "عونك" خطوة بخطوة وباللغتين العربية والإنجليزية كيفية تقديم طلبات الحصول على الكهرباء، وكيفية تعبئة نماذج الطلبات وتجهيز المستندات الصحيحة مع التركيز على النقاط الرئيسية والالتزام بالتنسيقات والبروتوكولات المطلوبة، إلى جانب مجموعة من النصائح والإرشادات والتوصيات العملية لضمان تلبية الطلبات لجميع المتطلبات اللازمة عند التقديم، والحصول على موافقة الهيئة على طلبات شهادات عدم الممانعة- كهرباء بنجاح وسهولة.

ولفت المقاولون والاستشاريون المعتمدون لدى الهيئة إلى دور المبادرة في التعرف على النصائح والإرشادات التي تقدمها الهيئة لمساعدتهم في الحصول على موافقتها من المرة الأولى لتقديم طلبات الحصول على الكهرباء، مشيدين بدورها في تعزيز جسور التواصل مع الهيئة وتوفير جهدهم ووقتهم، وتسهيل وتسريع الأعمال. وتنسجم المبادرة مع جهود الهيئة لدعم أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وقال المهندس محمد ناصح من شركة مزاري للمقاولات: "تشرح المنصة بوضوح الخطوات اللازمة لتقديم طلب الحصول على عدم الممانعة بطريقة بسيطة وسهلة الفهم. ويضمن ذلك قدرة الاستشاريين والمقاولين على إعداد طلبات دقيقة وتجنب رفض الطلب."

من جهته، قال المهندس عثمان جيلاني من شركة فيكستك للخدمات الفنية: "تقدم "عونك" نهجاً احترافياً للغاية يسهم في الحصول على الموافقة من أول تقديم للطلب. ويعكس هذا التزام هيئة كهرباء ومياه دبي الراسخ براحة المتعاملين وسلامتهم والابتكار المستمر."

وقال المهندس موثوكومار إيلانغوفان من شركة المنامة للمقاولات العامة: "شاهدت محتوى منصة "عونك"، وهو مفيدٌ للغاية، إذ يبسط عملية تقديم شهادة عدم الممانعة من خلال توضيح المتطلبات الفنية، بما في ذلك تفاصيل الأحمال، ومعلومات الموقع، ومسارات الخدمة، والامتثال لمعايير هيئة كهرباء ومياه دبي. هذا يعزز سهولة وكفاءة عملية إعداد وتقديم شهادة عدم الممانعة."

بدوره، قال المهندس أحمد نائل من شركة ميبكو للأعمال الكهروميكانيكية: "تقدم المنصة تفاصيل فنية شاملة، مع إرشادات خطوة بخطوة حول جميع المدخلات والمواصفات المطلوبة لتصميم شبكة الجهد المنخفض لهيئة كهرباء ومياه دبي، بما في ذلك متطلبات التخطيط، ووثائق التصميم، وإرشادات التقديم."

وتوفر مقاطع الفيديو التعليمية النقاط التي يقوم مهندسو التفتيش في الهيئة بفحصها أثناء عملية فحص المحطات الكهربائية الفرعية (الجهد العالي) ومشاريع الجهد المنخفض. ويمكن الاطلاع على الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو ضمن مبادرة "عونك" من خلال الرابط https://www.dewa.gov.ae/ar-ae/builder/useful-tools/ownek-initiative

