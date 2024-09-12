الإمارات العربية المتحدة، دبي: كرّم سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم الطالب عبدالله خليل سحاكوه من مدرسة حمد بن عبدالله الشرقي والطالبة تماني سليمان الكعبي من مدرسة الأكاديمية الأولى، لفوزهما بالمراكز الأولى في الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام، الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج في مملكة البحرين.

ويهدف الهاكاثون إلى تعليم الطلبة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير مشاريع ابتكارية لتعزيز بيئات التعلم في المدارس الحكومية فضلاً عن إكسابهم مهارات العمل الجماعي والتفكير الإبداعي، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف على أبرز التقنيات المستحدثة على مستوى العالم وجعلهم مؤثرين فيها وقادرين على استخدامها بالشكل الأمثل.

وهنأ سعادته الطلبة والمشرفين على ما حققوه من فوز وتتويجهم بالمراكز الأولى من بين عدد من الطلبة المشاركين بالهاكاثون من مختلف دول مجلس التعاون مشيداً بالمستوى المتميز للطلبة وتصدرهم في مختلف مراحل الهاكاثون التي تحاكي موضوعات مواكبة تتصل بالذكاء الاصطناعي وتمكين الطلبة من استخدام أدواته بما يدعم مسيرتهم التعليمية، ويعزز من تنافسيتهم في المستقبل.

وأكد سعادته حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير مهارات الطلبة في مختلف المجالات وذلك عبر جملة من البرامج التعليمية والتدريبية التي تنفذها الوزارة للارتقاء بجودة حياة الطلبة، وإكسابهم مهارات متقدمة في مختلف المجالات التي سيكون لها دوراً بارزاً في تشكيل ورسم ملامح مستقبلهم، مضيفاً ان الوزارة تعمل على تحقيق تطلعات دولة الإمارات ورؤيتها تجاه أجيال المستقبل عبر الارتقاء بجودة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية.

وقدم الطلبة خلال اللقاء شرحاً عن مشاركتهم في الهاكاثون، وأبرز الأفكار والمشاريع التي عملوا عليها في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيدين بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مثل هذه المنافسات لما لها من دور كبير في إلهامهم وتوجيه طاقاتهم في مجالات حيوية تحظى باهتمام عالمي متزايد.

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