في إطار جهودها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، نظمت غرفة عجمان لقاءً لمجموعات الأعمال لقطاع الأغذية في الغرفة، للوقوف على مستجدات سلاسل الإمداد الغذائية وتعزيز التكامل والربط بين الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تطوير كفاءة واستدامة هذا القطاع الحيوي.

ترأس اللقاء سعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، وحضر اللقاء في مقر الغرفة محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وجميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وأعضاء المجموعة من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية والخاصة من مصانع وشركات الأغذية ومراكز التسوق.

وأكد سعادة سالم السويدي أهمية اللقاء وضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تبني حلول مبتكرة واستباقية بهدف رفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي بما يواكب المتغيرات العالمية، مشيدا بجهود الجهات الحكومية في متابعة الأسواق وتحقيق الاستقرار عبر منظومة رقابية متكاملة تضمن وفرة السلع الأساسية واستقرار أسعارها.

كما ثمن جهود أعضاء الغرفة من المصانع والشركات العاملة في قطاع الأغذية، ودورهم الحيوي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي عبر تطوير قدراتهم الإنتاجية وتبني الابتكار.

وناقش اللقاء خطة عمل المرحلة القادمة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائية، وتعزيز مرونتها في مواجهة المتغيرات العالمية، من خلال تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءة التخزين والنقل وتبني الحلول المبتكرة.

كما تبادل الحضور المقترحات والرؤى والأفكار التطويرية لتعزيز دور مجموعات الأعمال لقطاع الأغذية في تحقيق مستهدفات ورؤية عجمان.

