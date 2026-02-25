الكتيب يؤكد على ضرورة دمج الاستدامة في البنية التحتية التعليمية

الإرشادات تتوافق مع الأجندة الوطنية الخضراء - 2030، ما يُبرز أهمية مواءمة الإجراءات الإقليمية مع الطموحات العالمية

الدليل العملي يسهم في تمكين الجهات المعنية من البناء من أجل المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في ظلّ دعوات قطاع التعليم العالمي إلى تهيئة بيئات تعليمية صحية لتعزيز الأداء الأكاديمي ورفاهية الطلاب، يمهد كتيب "إرشادات بناء المباني المدرسية المستدامة" الذي كشف عنه "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" وشراكة التعليم الأخضر التابعة لليونسكو، الطريق أمام إنشاء المدارس الخضراء. وقد تم إطلاق هذا الكتيب خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين للمناخ (كوب30) في البرازيل خلال اجتماع اليونسكو السنوي العام لشراكة التعليم الأخضر (نوفمبر 2025)، ويتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ويدعو إلى دمج الاستدامة والمرونة في أساس البنية التحتية التعليمية المستقبلية.

يقدم هذا الدليل العملي، ثمرة جهد مشترك بين أعضاء "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" والشركاء ، إرشادات عملية لتصميم مدارس جديدة في المناطق الحارة والمتأثرة بالحرارة، محولاً الطموح إلى واقع ملموس من خلال تعريف دقيق وأهداف واضحة وتوصيات قيّمة ومعلومات فنية دقيقة. كما تقدم دراسات الحالة والأبحاث الحديثة في كل موضوع إرشادات عملية حول كيفية ترجمة الأفكار إلى واقع ملموس.

وأكد خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، على ضرورة الاستثمار في بيئات تعليمية صحية، قائلاً: "سيمكّن كتيب ’إرشادات بناء المباني المدرسية المستدامة‘ جميع الجهات المعنية من بناء مستقبل أفضل لأطفالنا ومعلمينا وكوكبنا. يتمثل هدفنا في تمكين إنشاء هياكل تساهم في تعزيز التنمية الشاملة بما يتماشى مع البيئة المحيطة، من أجل مستقبل مستدام للجميع. ونود أن نتقدم بجزيل الشكر لجميع الأعضاء والشركاء الذين ساهموا في هذا المشروع الطموح في إطار رسالتنا الرامية إلى بناء مستقبل مستدام للجميع. فمن خلال الاستثمار في المباني المدرسية المستدامة، فإننا نستثمر في مستقبل شبابنا وكوكبنا".

ويعقد "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" العديد من الجلسات الحوارية والندوات الإلكترونية لتقديم كتيب "إرشادات بناء المباني المدرسية المستدامة" إلى الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك صناع السياسات، والجهات التنظيمية، وقادة الصناعة، والأوساط الأكاديمية كقادة المدارس والمعلمين. ويهدف ذلك إلى زيادة الوعي والإلمام، وتشجيع تبني الكتيب، بالإضافة إلى جمع الملاحظات حول استخدامه وتطبيقه. ومن خلال تحديد المشاريع التجريبية المحتملة والجهات التي ستتبناها، يأمل المجلس في تمكين الشركاء من تطبيق الإرشادات في مشاريع مدرسية حقيقية.

وتسعى خارطة الطريق العملية إلى ترجمة أطر الاستدامة العالمية إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ مصممة خصيصاً للمناطق الحارة والجافة. كما أنها توفر مبادئ واضحة لتصميم وبناء مدارس تتسم بكفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، ودعم رفاهية الطلاب.

وقام "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" بإعداد هذا الكتيب كمساهمة في "ركيزة المدارس الخضراء" ضمن "شراكة التعليم الأخضر" التابعة لليونسكو، وهو متوافق مع "معيار جودة المدارس الخضراء". ويهدف الكتيب إلى أن يكون مرجعاً عملياً وتقنياً سليماً حول كيفية بناء مدارس مستدامة ومجهزة لمواجهة تغير المناخ، بدءاً من المناطق الحارة والمتأثرة بالحرارة، مع قابلية التطبيق في سياقات أخرى.

يتألف الكتيب من إطار عمل واضح يشمل التصميم السلبي، ومواد المدارس الخضراء، وكفاءة تصميم واستخدام الطاقة والمياه، والصحة والرفاهية، والتنقل الأخضر، وما إلى ذلك. كما يتضمن توصيات تستند إلى مراجع إقليمية ودولية، بالإضافة إلى إرشادات ودراسات حالة جاهزة للاستخدام وقائمة على الأدلة، والتي يمكن للمستخدمين تبنيها وتجربتها وتكييفها مع سياقهم المحلي.

كما استضاف "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، وهو منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز الاستدامة في البيئة المبنية من خلال تعزيز وتشجيع ممارسات البناء الأخضر، خبراء محليين بارزين من الجهات الحكومية المعنية لمناقشة ودراسة التحديات المشتركة، وتحديد الفرص، وتبادل أفضل الممارسات لإحداث التحول في مختلف القطاعات الصناعية، وتنفيذ إجراءات ملموسة للإيفاء بالالتزامات الطموحة الواردة في "اتفاق الإمارات" للعمل المناخي.

نبذة عن "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"

تأسس "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" في يونيو 2006، وأصبح في سبتمبر 2006 العضو الثامن الذي ينضم إلى "المجلس العالمي للأبنية الخضراء". يسعى المجلس لدعم القضايا البيئية المتعلقة بالأبنية المستدامة، وهو المنظمة الرسمية المعتمدة من قبل "المجلس العالمي للأبنية الخضراء" في الإمارات العربية المتحدة. ويضم "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حالياً أكثر من 170 عضواً في الإمارات العربية المتحدة يمثلون آلافاً من الأفراد المهتمين والفعالين في مجال الأبنية الخضراء في الإمارات والمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى أعضاء "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حسومات على عدد من البرامج ذات الصلة مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والفعاليات المتعلقة بالأبنية الخضراء.

