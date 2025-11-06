شاركت غرفة عجمان في "منتدى الأعمال الخليجي ـ الأوروبي" التاسع الذي استضافته دولة الكويت، تحت شعار "معاً من أجل ازدهار مشترك"، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وبناء شراكات اقتصادية مستدامة تسهم في دعم النمو والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي.

مثل غرفة عجمان سعادة مريم خليفة النعيمي عضو مجلس الإدارة، وشهد المنتدى على مدار يومين مشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

تناولت جلسات المنتدى مجموعة من المحاور الرئيسية ومنها "التحولات الرقمية وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد وتنمية الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية"، ومحور تمكين ريادة الأعمال وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما ناقشت الجلسات ركائز التنمية المستقبلية وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي الذي يشكل محركا رئيسيا للنمو والتنافسية، والأمن الغذائي كأحد أهم أولويات الاستقرار والتنمية، إلى جانب دور التمويل والتدريب باعتبارهما أدوات فاعلة لتحفيز النمو وبناء قدرات الكوادر الشابة، كما ناقشت الجلسات دور قطاعات السياحة والرعاية الصحية والتعليم في دعم الاقتصاد، وكذلك التركيز على الصناعات المتقدمة.

وقالت سعادة مريم خليفة النعيمي، "المنتدى وفر منصة تفاعلية رائدة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز التوجهات الاقتصادية بين الجانبين الخليجي والأوروبي، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي وريادة الأعمال والتدريب".

وأفادت أن مشاركة غرفة عجمان تعكس الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الغرفة الاستراتيجية الرامية إلى الترويج للفرص واستقطاب الاستثمارات وتحسين شبكات التجارة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الاعمال.

وحرصت الغرفة على عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع الوفود الدولية المشاركة، بهدف بحث سبل الشراكة والتعاون والترويج للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في إمارة عجمان.

وأكدت مريم النعيمي، أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية وتدفق الاستثمارات، لاسيما في ظل التعاون المتنامي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي.

