حصلت غرفة عجمان على شهادة ISO 27001/2022 العالمية لنظام إدارة أمن المعلومات، في إنجاز جديد يعكس التزامها الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني، ويضمن استدامة عملياتها وأنظمتها التشغيلية ويعزز كفاءة خدماتها وجودتها وجاهزيتها التقنية.

تسلم شهادة أيزو أمن المعلومات في مقر الغرفة، سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور على راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، وفاطمة عبدالرازق العوضي، مدير إدارة تقنية المعلومات في غرفة عجمان.

وقالت فاطمة العوضي، "يأتي هذا الاعتماد الدولي متوافقا مع جهود الغرفة في تعزيز منظومة التحول الرقمي، وترسيخ أعلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات، بما يضمن استمرارية الأعمال ورفع مستوى الجاهزية التقنية وتقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة تلبي تطلعات المتعاملين".

وأفادت أن الغرفة تحرص على تطوير بنيتها الرقمية من خلال مواكبة أحدث المستجدات التقنية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، مؤكدة أن القطاع الاقتصادي بما يشمله من خدمات رقمية وتحليل للبيانات، يعتمد بصورة أساسية على مستوى التطور التقني والرقمي وما يواكبه من جاهزية وكفاءة في إدارة البيانات وحمايتها.

