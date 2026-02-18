بن هاشم : يأتي هذا التعاون في إطار التزامنا ببناء منظومة متكاملة تعزز الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص وتسهم في دعم اقتصاد أكثر شمولاً وابتكاراً واستدامة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أبرمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية - جود، بهدف دعم رواد الأعمال المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة على تحقيق الاستدامة والأثر الاجتماعي.

وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة استراتيجية تدعم انطلاقة وتوسع المشاريع الهادفة؛ حيث يركز التعاون على تحصيل مساهمات القطاع الخاص والمساهمات المجتمعية حصرياً عبر موقع وتطبيق منصة "جود"، التي تتولى تسهيل جمع المساهمات وإدارتها وصرفها مباشرة وفق أطر الحوكمة والامتثال المعتمدة.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: "نلتزم بتعزيز بيئة أعمال تمكّن المشاريع الهادفة من الازدهار. وتمثل شراكتنا مع جود خطوة محورية نحو بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال الاجتماعية في دبي؛ حيث يتيح ربط المشاريع المؤثرة بالتمويل والموارد الحيوية للجيل الجديد من رواد الأعمال مواجهة أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال المسؤولة، ويساهم مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)".

وقال سعادة مروان راشد بن هاشم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية – جود :"نسعى من خلال منصاتنا الرقمية إلى توفير قنوات شفافة وسهلة الوصول وموثوقة لدعم المبادرات والمشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع الحقيقية، وتمكين رواد الأعمال الاجتماعيين من تحويل أفكارهم إلى أثر ملموس ومستدام. ويأتي هذا التعاون في إطار التزامنا ببناء منظومة متكاملة تعزز الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص، وتسهم في دعم اقتصاد أكثر شمولاً وابتكاراً واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ورؤية الإمارة لمستقبل قائم على الأثر الإيجابي والتنمية المستدامة".

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في المبادرات ذات الصلة، وتسهيل الوصول إلى الفرص التي تدعم تحقيق نتائج اجتماعية وبيئية إيجابية؛ كما سيركز التعاون على تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة من خلال بذل جهود منسّقة للتواصل والتوعية، وتبادل المعلومات العامة والرؤى لتعزيز الشفافية، والاستفادة من الموارد والقنوات المتاحة لكل طرف لزيادة الوعي ودعم المبادرات.

وتدعم مذكرة التفاهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل؛ ومن خلال تعزيز منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية، تساهم كل من غرفة تجارة دبي ومع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية -جود في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وابتكاراً واستدامة، مما يعزز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال الأعمال والأثر المجتمعي.

نبذة عن منصة جود

منصة جود هي منصة رقمية موحدة أطلقتها مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية، بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف تمكين وتنظيم المساهمات المجتمعية في إمارة دبي، وتعزيز ثقافة العطاء من خلال قنوات موثوقة وشفافة.

تعمل المنصة على ربط أفراد المجتمع بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية المعتمدة، بما يضمن وصول المساهمات إلى مستحقيها بكفاءة وموثوقية، ويسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام. كما تدعم المنصة مختلف محاور العمل المجتمعي، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وأصحاب الهمم، والإسكان، وغيرها من المبادرات التي تعزز جودة الحياة في إمارة دبي.

