دبي _ الإمارات العربية المتحدة: دعمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة "بيمار" الإيطالية المتخصصة بصناعة تجهيزات الطاقة الشمسية والتي تتخذ من دبي مقراً اقليمياً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى أسواق جورجيا وأرمينيا.

ومن خلال المشاركة في فعاليات البعثة التجارية التي نظمتها الغرفة مؤخراً إلى كل من جورجيا وأرمينيا، نجحت شركة "بيمار" من خلال الاجتماعات الثنائية التي نسقتها الغرفة، في إبرام اتفاقية لتزويد حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية لمشروع تجاري في العاصمة الجورجية تبليسي حيث تم شحن أول شحنة ضمن الاتفاقية خلال الأيام الماضية. كما أبرمت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة أرمينية تعمل في قطاع الطاقة الشمسية.

وشكلت فعاليات بعثة غرفة تجارة دبي منصة حيوية لشركة "بيمار" للقاء شركاء محليين في جورجيا وأرمينيا لبحث آفاق التعاون وفرص الشراكات، وذلك من خلال اجتماعات الأعمال الثنائية التي نظمتها الغرفة لشركات دبي المشاركة في البعثة مع نظيراتها من الشركات الجورجية والأرمينية. وقامت الغرفة بتقديم دعم متكامل لتتوج هذه الجهود بإبرام الاتفاقيات بين "بيمار" ونظيراتها في جورجيا وأرمينيا.

وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: "نحرص على دعم استدامة نمو القطاع الخاص المحلي من خلال تمكين الشركات العاملة في دبي من التوسع في الأسواق الخارجية الواعدة، عبر بناء شراكات استراتيجية تعزز فرص نمو الأعمال على المدى الطويل. ونلتزم بتعزيز حضور مجتمع الأعمال في دبي دولياً بما يسهم في تنمية التجارة الخارجية للإمارة وفتح آفاق جديدة أمام مختلف القطاعات".

من جانبه قال ديمتري بيرزكين، مدير فرع شركة "بيمار" الإيطالية في دبي والذي كان ضمن أعضاء وفد الغرفة الزائر إلى جورجيا وأرمينيا:" تشكل دبي لنا مركزاً استراتيجياً لتوزيع منتجاتنا إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ودول رابطة الدول المستقلة. وقد أتاحت لنا بعثة غرفة تجارة دبي إلى جورجيا وأرمينيا فرصة حيوية للتواصل مع عملاء وشركاء محتملين، مما مهد الطريق لدخولنا إلى هذه الأسواق الواعدة".

وأضاف بيرزكين :"أجرينا خلال فعاليات البعثة لقاءات مع شركات محلية ليس فقط لاستكشاف فرص الأعمال، بل أيضاً لمناقشة مواضيع محورية مثل الخدمات اللوجستية، والأطر القانونية، والإجراءات الضريبية وهي جميعها عوامل أساسية لضمان دخول ناجح إلى السوق. ونشكر غرفة تجارة دبي على دعمها المتواصل ودورها الفعال في تعزيز التجارة الدولية وتوسيع نطاق الأعمال، حيث تلعب الغرفة دوراً رئيسياً لنا كشريك موثوق في مسيرة نمونا العالمي".

وتأتي فعاليات البعثة التي ساهمت في نجاح توسع "بيمار" في إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، التي تتيح من خلالها غرفة تجارة دبي للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية، واستكشاف المزيد من الفرص في أسواق دولية مختارة.

وتتخصص شركة "بيمار" في صناعة تجهيزات الطاقة الشمسية بما يشمل عمليات التطوير والأبحاث والتصميم والتصنيع، وتشمل منتجاتها وحدات ومحولات الطاقة الكهروضوئية، والبطاريات وشواحن المركبات الكهربائية.

تلعب غرفة تجارة دبي دوراً حيوياً في دعم جهود الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع وتنمية أعمالها في الأسواق العالمية الواعدة، وذلك من خلال توفير المعلومات السوقية والقطاعية وآليات مزاولة الأعمال، وتسهيل الروابط التجارية مع الشركاء المحليين في مختلف الأسواق، والتعريف بالفرص المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية تتيح بناء شراكات جديدة في الأسواق المستهدفة أمام الشركات العاملة في دبي.

