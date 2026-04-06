الدوحة – أعلنت وايل كورنيل للطب - قطر نتائج قبول خرّيجي دفعة 2026 في برامج إقامة الأطباء بمؤسسات طبية مرموقة في قطر والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إنجاز جديد للكلية على صعيد التحاق خرّيجيها بأبرز برامج إقامة الأطباء. ويمثّل يوم تطابُق خرّيجي الطب مع برامج إقامة الأطباء نقطة تحول فارقة في مسيرة طلاب الطب حيث يعرفون أين سيكملون تدريبهم في التخصصات الطبية العالية بعد تخرّجهم "دكتور في الطب".

وقد حصل طلاب دفعة 2026 في عدد من أبرز برامج إقامة الأطباء في قطر والولايات المتحدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: مؤسسة حمد الطبية، سدرة للطب، منظومة فالي هيلث سيستم، مركز لينكولن الطبي، مستشفى جونز هوبكنز، كيس ويسترن/المستشفيات الجامعية لمركز كليفلاند الطبي، مستشفى نيويورك-برسبتيريان/مركز وايل كورنيل الطبي، مستشفى نيويورك-برسبتيريان في كوينز بولاية نيويورك، مستشفى ليهاي فالي، المركز الوطني الطبي للأطفال، كلية فرانك إتش نيتر للطب بجامعة كوينيباك، منظومة جاكسون هيلث سيستم بجامعة ميامي، أورلاند هيلث، وَنْ بروكلين هيلث – كينجزبروك نيويورك، كلية ساوثويسترن للطب بجامعة تكساس، والمركز الطبي بجامعة ماريلاند. ومن المقرر تخرّج هؤلاء الطلاب في شهر مايو المقبل وسيلتحقون ببرامج إقامة الأطباء في خريف هذا العام.

وحققت وايل كورنيل للطب - قطر معدل تطابُق قدره 86 في المائة للطلاب الذين قدّموا طلبات للالتحاق ببرامج إقامة الأطباء في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يفوق كثيراً معدل القبول البالغ 56,4 في المائة للخريجين الدوليين، الأمر الذي يُظهر مكانة الكلية بين أبرز كليات الطب في العالم.

ويمثّل يوم التطابق مع برامج إقامة الأطباء ونيل القبول فيها لحظة بالغة الأهمية في المسيرة المهنية للأطباء، إذ يتنافس آلاف طلاب الطب في الولايات المتحدة ومن شتى أنحاء العالم على مقاعد برامج إقامة الأطباء. ويدير هذه العملية البرنامج الوطني لتنسيق تدريب الأطباء المقيمين (NRMP) بالعاصمة الأميركية واشنطن في ظل تنافُس شديد. وكان عدد طلبات الالتحاق هذا العام هو الأكبر على الإطلاق منذ إنشاء البرنامج الوطني لتنسيق تدريب الأطباء المقيمين قبل 74 عاماً، فقد بلغ عدد الطلبات المسجّلة 53,373 طلباً مقابل 41,482 شواغر متاحة.

وتشمل التخصصات الطبية التي سيلتحق بها خريجو دفعة 2026 بعد حصولهم على شهادة "دكتور في الطب" من وايل كورنيل للطب - قطر: طب التخدير، طب الأمراض الجلدية، طب الطوارئ، طب الأسرة، الجراحة العامة، طب الباطنة، طب الأعصاب، جراحة الاعصاب، طب التوليد وأمراض النساء، طب العيون، جراحة العظام، علم الأمراض، طب الأطفال، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، الجراحة التجميلية، الطب الوقائي والمجتمعي، الطب النفسي، طب الأشعة، والجراحة العامة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب - قطر: "نحن فخورون بطلاب دفعة 2026، الذين أظهروا عزيمةً وإصراراً كبيرين في دراستهم خلال هذه الفترة الصعبة. ونحن على ثقة بأن قدرتهم في التغلب على التحديات ستمكّنهم من تحقيق إنجازات عظيمة في مسيرتهم المهنية، كما أننا على يقين من أن العديد منهم سيوفون بالتزامهم بخدمة المرضى في منطقتنا من خلال الالتحاق بالعمل في قطاع الرعاية الصحية المزدهر في قطر بعد إتمام تدريبهم في برامج إقامة الأطباء".

وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة ثريا عريسي، نائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب - قطر: "نتقدّم بتهانينا لجميع خريجي دفعة 2026، ونقول لهم إنكم قد بلغتم هذه المرحلة المفصلية بعد أن تغلبتم على تحدياتٍ لم يسبقكم إلى مواجهتها إلا القليل، ابتداء من جائحة كوفيد-19 ووصولاً إلى الظروف الصعبة الراهنة. إنّ مثابرتكم ونجاحكم في تحقيق هذا الهدف لدليل قاطع على عزيمتكم والتزامكم. ومع انتقالكم إلى المرحلة التالية من حياتكم المهنية، نتمنى لكم كل التوفيق والسداد، ونحن على ثقة بأنكم ستحملون معكم روح التميز التي لازمتكم طوال دراستكم في وايل كورنيل للطب - قطر".

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، سدرة للطب، مؤسسة الرعاية الصحية، ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

