المنامة، البحرين: ترأس سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي وفد مملكة البحرين المشارك في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية والذي تضمن نحو 60 ممثلًا من مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية، و15 مؤسسة قطاع الخدمات المالية في المملكة من بينهما شركتين للتكنولوجيا المالية. وتعد هذه المشاركة الأولى من نوعها لمملكة البحرين منذ انطلاق المهرجان، حيث شاركت شركة بنفت وشركة تنامي باستعراض أبرز تقنياتهما وخدماتهما من خلال أجنحتهما الخاصة في المعرض هذا العام والذي شارك فيه نحو 65,000 مشارك، وضم أكثر من 600 عارض و900 متحدث من 134 دولة.

وقد قام الوفد المشارك من مصرف البحرين المركزي برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي بسلسلة من الاجتماعات مع عددٍ من كبار المسؤولين في الجهات المشاركة في المهرجان، بما في ذلك الجهات الرقابية ومزودي الحلول الرقمية وشركات قد ترخص في البحرين بهدف تعزيز سبل التعاون على صعيد الابتكار والتطوير الرقمي لقطاع الخدمات المالية.

كما شارك مجلس التنمية الاقتصادية في المهرجان حيث جمع جناح مملكة البحرين في المعرض ممثلين عن قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين وشركاء رئيسيين في البيئة الداعمة للقطاع، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية مع سنغافورة وتسليط الضوء على مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا والنمو المستدام.

وقد قامت كل من شركة بنفت وشركة تنامي بعرض حلولها الرقمية المبتكرة في مجال الخدمات المالية في المهرجان لجمهورٍ من المستثمرين والجهات الرقابية وممثلين من القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم، لإبراز قدرات المملكة المتنامية في الحلول الرقمية وبحث فرص التعاون الدولي.

وشارك عدد من البنوك والمؤسسات المالية من مملكة البحرين في المهرجان بهدف استكشاف شراكات استراتيجية جديدة وبحث اقتناء تقنيات مبتكرة من مزوّدي الحلول المشاركين في المعرض.

وقد أسهمت اللقاءات والاجتماعات الثنائية في فتح آفاق جديدة للتعاون وبحث فرص الشراكات مع أبرز الجهات العالمية، وتمثل مشاركة وفد مملكة البحرين في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية التزام المملكة بتعزيز حضورها الدولي وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار.

-انتهى-

#بياناتحكومية