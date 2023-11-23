أكثر من 350 شركة من أكثر من 30 دولة تجتمع لعقد صفقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلق امس سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي DICM" "2023، في مركز مدينة جميرا للمؤتمرات والفعاليات مع بداية لافتة شهدت حضور أكثر من 700 مشارك من جميع أنحاء العالم في اليوم الأول.

ويوفّر سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي (DICM 2023) منصّة تفاعليّة للعلامات التجاريّة في مجال الترفيه والإعلام وصناعة المحتوى على المستويين الدولي والإقليمي لتطوير صناعة المحتوى واستكشاف سوق المنطقة بالشكل المناسب حيث انتهز رواد المجال والمهتمين بقطاع الإعلام الفرصة للإلتقاء والتواصل من خلال هذه المنصة العالميّة وتفاعلوا فيما بينهم بهدف التعمّق في عالم المنصّات الإعلاميّة وتشكيل مستقبل صناعة المحتوى والإبداعات التي تم تحقيقها في هذا المجال.

وأوضح المهندس أنس المدني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة، أنّ سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلاميّ DICM 2023 يعتبر منصّة هادفة وبالغة الأهمية في قطاع المحتوى والإعلام لتعزيز آفاق الإنتاج المشترك بين منشئي المحتوى ومنصّات البث والمستثمرين والمموّلين وغيرهم.

وصرّح قائلًا: " ساهم سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي في دورته السادسة، في الجمع بين منشئي المحتوى من جميع أنحاء العالم علاوةً على ذلك سلّط هذا الحدث الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في هذا المجال لتكون وجهة مميّزة لشركات الإنتاج والإعلام. ولقد استجابت صناعة المحتوى بشكل جيد للغاية لهذ الفعاليّة المميّزة باعتبارها منصّة لمحتوى جديد ومبتكر و هادف عالميّاً وهذا ما تؤكّده مشاركة أكثر من 350 شركة من أكثر من 30 دولة ".

النقاط البارزة الرئيسية في اليوم الأول:

وطَّد سوق دبي الدولي للمحتوى مكانته في القطاع باعتباره منصّة دوليّة حيث رحّب بالمشاركين من أكثر من 30 دولة، مما عزّز التعاون والتبادل على نطاق عالمي. حيث تمّ عقد أكثر من 800 اجتماع في اليوم الأول، ممّا أدّى إلى إنشاء سوق ديناميكي، واجتمع منشئوا المحتوى والموزّعون والمشترون لاستكشاف فرص العمل وتشكيل شراكات استراتيجية.

ومن جانبه، علّق فارس الصايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Roya Media Group في الأردن، على مدى أهمية حضور فعاليات مثل سوق دبي الدولي للمحتوى، قائلاً: " من الممتع والمفيد أن تجتمع مع روّاد صناعة المحتوى، فنحن نتعلم من بعضنا البعض، ومن خبرات بعضنا البعض حتى نقدّم الاستفادة للجمهور".

وتابع: "من الضّروري المشاركة في مثل هذه الفعاليات لإجراء حوار صحي وسليم، حيث إن فعاليات مثل سوق دبي الدولي للمحتوى 2023DICM من شأنها أن تجمع الناس معًا تحت سقف واحد للتعلّم والابتكار."

وشهدت الفعالية مشاركة نشطة لأكثر من 200 مشتر يبحثون عن صفقات جديدة، مما يشير إلى اهتمام قوي بعروض المحتوى المتنوعة التي يقدمها العارضون.

وبالاضافة الى ذلك تعرض أربعة أجنحة دولية في سوق دبي الدولي للمحتوى 2023DICM، ثراءً يبرز جماليّة تنوّع المحتوى من مناطق مختلفة ومن بينها جناحان من كوريا الجنوبية، وجناح من تركيا والآخر من روسيا. وأضاف وفدان موقران من تركيا واليابان إلى الذوق الدولي لسوق دبي الدولي للمحتوى، معززين أهميته على المسرح العالمي للمحتوى.

الإضافات الجديدة:

أضاف إدخال (بروديوسر كونكت) Producers Connect بعدًا جديدًا إلى سوق دبي الدولي للمحتوى DICM 2023، مما خلق مساحة مخصصة لمنشئي المحتوى لاستكشاف فرص الإنتاج المشترك وتعزيز التعاون. أثبتت جلسات محادثات سوق دبي الدولي للمحتوى أنها نقطة جذب رئيسية، حيث تضمنت مناقشات ثاقبة في ثلاث لوحات مؤثرة: "فاست في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الجزء 2"، و "ميزة الإنتاج المشترك: "Fast in MENA, Part 2," "The Co-production Advantage، وتمثل صياغة لجمهور عالمي»، و «ما وراء الحدود: تحديات وفرص في توسيع تنسيقات التلفزيون».

هذا ويقام "سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي" سنويّاً بتنظيم من اندكس للمؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة-.

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