حصلت "بي اتش ام كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، على ثلاثة جوائز خلال حفل تكريم شركات الوساطة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي نظّمته إدارة السوق صباح يوم الخميس 8 فبراير الجاري، تقديراً للجهود التي يبذلها المشاركون الرئيسيون في السوق والجهات الفاعلة بهذا الخصوص في دولة الإمارات لتعزيز تطور ونمو سوق رأس المال والقطاع المالي في العاصمة أبوظبي.

وتسلّم سعيد مسلّم المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة "بي اتش ام كابيتال"، جائزة مزود السيولة لأكبر عدد من الشركات المسجلة، وجائزة الخدمات المالية المتنوعة، إضافة إلى جائزة أكبر عدد من الأسواق المسجلة على منصة تبادل التابعة للسوق، من عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بحضور عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لـشركة "بي اتش ام كابيتال" ومعن البسطامي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، وجمع من قيادات سوق أبوظبي للأوراق المالية وممثلي أبرز شركات الواسطة في السوق.

وعبّر عبدالهادي السعدي عن سعادته بهذا التكريم الذي يؤكد التزام "بي اتش ام كابيتال" بدفع عجلة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهمتها في زيادة نشاط التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجذب شرائح أوسع من المستثمرين، من الأفراد والشركات، من خلال نهجها القائم على النزاهة والابتكار ورعاية العملاء، وتوظيف أحدث الأنظمة والبرامج والتقنيات وأكثرها أماناً وشفافية، بما يتيح للعملاء تحقيق أفضل العوائد بفضل فريق الخبراء المحترفين ذوي السجلات الحافلة بالإنجازات الذين يوظفون قدراتهم وخبراتهم للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والأسواق.

وأشار السعدي إلى أن الشراكة بين "بي اتش ام كابيتال" وسوق أبوظبي للأوراق المالية، تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في السوق الذي يضم مجموعة متنوعة من الشركات الرائدة، ويلتقي الجانبان في حرصها على الابتكار وسعيهما إلى التميّز، مثمناً التسهيلات التي يقدمها السوق إلى شركات الوساطة لتمكينها من أداء عملها على أكمل وجه، والمساهمة بشكل أكبر في زيادة حركة التداولات، بما يحقق نتائج إيجابية للشركات المدرجة ولاقتصاد الإمارة والدولة على حد سواء، ويمنح في الوقت ذاته المستثمرين عوائد مجزية على استثماراتهم في السوق الرائد على مستوى المنطقة والعالم.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

"بي اتش ام كابيتال“ هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات إثمار الدولية القابضة.

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