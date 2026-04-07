الرياض: افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء كابسارك، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف، «متحف الذهب الأسود»، أمس، في "كابسارك" بالرياض، في خطوةٍ تمثل محطة بارزة في المشهد الثقافي بالمملكة.

ويُعد متحف الذهب الأسود الأول من نوعه، إذ يستعرض التحولات العميقة التي أحدثها النفط في مسيرة البشرية عبر عدسة الفن الحديث والمعاصر، حيث يمنح زواره فرصة التفاعل مع الذهب الأسود بأسلوب جديد.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء كابسارك، أن هذا المتحف ثمرة تعاون بين منظومة الثقافة، ممثلة في هيئة المتاحف، ومنظومة الطاقة، ممثلة في كابسارك، ليقدم قراءة متكاملة لتاريخ البترول وتأثيره الممتد إلى مختلف جوانب الحياة.

من جهته، أشار صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، إلى أن متحف الذهب الأسود يمثل محطة مهمة في القطاع الفني والحوار الثقافي العالمي؛ وبصفته أول متحف دائم مخصص للنفط والفن، فإنه يوفر مساحة استثنائية للتأمل الملهم والتفكير النقدي، والاحتفاء بالقوة التحويلية للثقافة في تشكيل فهمنا للعالم.

ويعكس افتتاح المتحف التزام هيئة المتاحف بحفظ التراث والتاريخ والثقافة وتعزيزها للأجيال القادمة، إلى جانب دعم المشهد الإبداعي وتطوير أشكال جديدة من التعبير الفني في المملكة.

ويختلف متحف الذهب الأسود عن متاحف العلوم أو الصناعة التقليدية؛ إذ يتناول النفط من منظور إنساني وثقافي وفني، ويقدم مجموعة دائمة تضم أكثر من 350 عملاً فنياً حديثاً ومعاصراً، أبدعها ما يزيد على 170 فنانًا سعوديًا وعالميًا بارزًا من أكثر من 30 دولة، من بينهم منال الضويان، وأحمد ماطر، ومهند شونو، ومحمد الفرج، وأيمن زيداني، ودوغ أيتكن، وجيمي دورهام، ودينيس هوبر، وألفريدو جار، ورينو لايراك، وجورج صبرة، وباسكال مارثين تايو، وآندي واومان، إلى جانب آخرين. كما يضم المتحف تركيبات فنية كبرى، وأعمالًا فوتوغرافية، ووثائق تاريخية تتيح للزوار استكشاف أثر النفط في تشكيل المجتمعات والاقتصادات وأنماط الحياة اليومية.

ويتألف المتحف من أربعة أقسام تفاعلية تحمل عناوين: «اللقاء»، و«الأحلام»، و«الشكوك»، و«الرؤى». ويستعرض قسم «اللقاء» بدايات اكتشاف النفط واستخداماته المبكرة في منتصف القرن التاسع عشر، وما أحدثه من تحولات في أنماط الحياة مع تسارع التصنيع. أما «الأحلام» فيتتبّع تحوّل النفط إلى مورد أعاد تشكيل المجتمعات وعزز الطموحات التنموية. ويقدم «الشكوك» قراءة لتأثير النفط والمفارقات المعقدة للاعتماد البشري عليه، في حين يستشرف «الرؤى» المستقبل عبر برنامج متجدد يفتح المجال للحوار والاكتشاف.

ويقع المتحف ضمن مجمع كابسارك في الرياض، في مبنى أيقوني صممته المعمارية الراحلة زها حديد، فيما طُوّرت الفراغات الداخلية من قبل شركة التصميم الداخلي DaeWha Kang Design. يأتي المتحف بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

نبذة عن متحف الذهب الأسود

نبذة عن هيئة المتاحف

تقود هيئة المتاحف، التابعة لوزارة الثقافة في السعودية، تطوير قطاع المتاحف في المملكة. وتتمثل رسالتها في الحفاظ على تراث المملكة وثقافتها الغنية والترويج لهما، وتنمية الإبداع، ورعاية أشكال جديدة من التعبير الفني. وتؤسس الهيئة المتاحف وتديرها وفق معايير دولية، لبناء تجارب جذابة وفرص وظيفية جديدة. وتعدّ المتاحف التي أطلقتها الهيئة وجهات ملهمة للتعلم والتفاعل الثقافي، تستقطب الجماهير المحلية والدولية. وعبر حماية تاريخ المملكة وجعل المعرفة والفن متاحين للجميع، تضمن هيئة المتاحف الحضور الدائم لماضي المملكة مع تقدمها خلال رحلة تحوّلها الثقافي.

نبذة عن وزارة الثقافة

تمتلك السعودية تاريخًا عريقًا زاخرًا بالفنون والثقافة. وتطور وزارة الثقافة الاقتصاد الثقافي للمملكة وتثري الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار. وعن طريق إشرافها على 11 هيئة متخصصة في قطاعات محددة، تدعم الوزارة ثقافة مفعمة بالحياة وفية لماضيها وتتطلع إلى مستقبلها، وتحافظ عليها عبر الاعتزاز بالتراث وإطلاق أشكال جديدة وملهمة من التعبير للجميع.

نبذة عن كابسارك

مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ، هو مركز فكري واستشاري في اقتصاديات الطاقة والاستدامة، ويعمل على تطوير المعرفة ودعم السياسات الوطنية والدولية من خلال بحوث قائمة على الأدلة وتقديم خدمات استشارية تمكّن صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص. ويواصل كابسارك دوره الريادي عبر مبادرات وبرامج متخصصة في الاقت

صاد والطاقة والسياسات العامة