رأس الخيمة: كرّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بعد فوزها بالمركز الأول في فئة "السكنات الصغيرة والمتوسطة" ضمن الدورة الثالثة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل. وقد نالت راكز هذا التكريم عن مشروع سكن العمال "أليك كونتراكتور"، وذلك خلال حفل جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين احتفاءً بالمؤسسات والأفراد الرائدة والمتميزة في سوق العمل بالدولة.

وتحتفي هذه المبادرة بالمؤسسات التي تعتمد أفضل ممارسات الموارد البشرية وتلتزم بأعلى معايير أنظمة وسياسات سوق العمل. وقد برزت راكز في فئة "أفضل استثمار في السكنات العمالية" بفضل نهجها الشمولي ورؤيتها المستقبلية في رعاية القوى العاملة، من خلال الاستثمار المتواصل في بنية تحتية عالية الجودة، وتقديم خدمات رفاه متكاملة، وتنفيذ مبادرات استدامة، وتوفير مرافق متنوعة تعزّز جودة الحياة.

ويجسّد هذا التكريم التزام راكز بترسيخ بيئة عمل متقدمة وشاملة ومبتكرة، تنسجم مع رؤية دولة الإمارات لسوق عمل تنافسي ومستدام. كما يعكس جهودها في تطوير منظومات عمل تتمتع بالجاهزية والقدرة على التكيف مع متطلبات المستقبل، بما يضمن دعم الشركات وتمكين العنصر البشري وفق أعلى المعايير.

وبهذه المناسبة، قال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يشرفنا الحصول على هذه الجائزة التي تُعد تقديراً لجهود فريق راكز في بناء منظومة تعزّز معايير جودة الحياة والتمكين والرفاه للقوى العاملة. وهي شهادة على التزامنا المستمر ليس فقط بالامتثال للمعايير الوطنية، بل بتجاوزها عبر توفير بنية تحتية وخدمات وسياسات تمكّن شركاتنا من توفير بيئات عمل آمنة ولائقة ومتطورة لموظفيها. كما نثمّن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تشجع المؤسسات على الارتقاء الدائم بمعايير سوق العمل ودعم استدامته."

وتواصل راكز البناء على هذا الإنجاز من خلال إطلاق المزيد من المبادرات والخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير بيئة سكنية متكاملة تدعم جودة الحياة وتعزز من استقرار القوى العاملة. وستسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة توفر أعلى معايير الحياة والعمل للشركات والمجتمعات على حد سواء.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 38 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

