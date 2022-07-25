أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن تعيين بندر الغشيان رئيساً تنفيذياً لمصرفية الأفراد وإدارة الثروات ، ليتولى قيادة استراتيجية البنك في مجال مصرفية الأفراد وإدارة الثروات، ويشمل ذلك شبكة الفروع ، والخدمات الخاصة، والمصرفية الرقمية، والمدفوعات.

ويأتي اختيار بندر الغشيان لقيادة قطاع مصرفية الأفراد وإدارة الثروات في ساب نظراً لكفاءته وخبرته العملية الممتدة لأكثر من 22 عاماً ، قضى منها 16 عاماً في القطاع المصرفي بالمملكة. وانضم بندر إلى بنك ساب في عام 2012 وتقلد عدداً من المناصب القيادية، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لعمليات مصرفية الأفراد وإدارة الثروات منذ عام 2018. وقبل ذلك شغل منصب الرئيس الإقليمي لمصرفية الأفراد وإدارة الثروات خلال الفترة ما بين يوليو 2016 حتى يونيو 2018.

وبهذه المناسبة علق السيد توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ساب قائلاُ:"يأتي تعيين بندر في هذا المنصب كأحد الشواهد على نجاح خطط التدرج الوظيفي والتطوير المهني في ساب، باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في إدارة أصولنا الأكثر قيمة وهم موظفينا. وبفضل خبرته العميقة في قطاع مصرفية الأفراد وإدارة الثروات سيقدم بندر دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجية البنك والحفاظ على مكانتنا الريادية لتقديم تجربة مصرفية رائدة لعملائنا".

ومن الجدير بالذكر أن بندر الغشيان يتمتع بالمهارات القيادية، والخبرة العميقة بقطاع مصرفية الأفراد وإدارة الثروات. وهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الدولية من جامعة ليفربول، والعديد من الشهادات في مجال الإدارة والقيادة التنفيذية من كلية لندن للأعمال، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وانسياد ، وجامعة كامبرج.

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وتجمعه شراكة استراتيجية مع مجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي