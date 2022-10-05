أعتمد البنك السعودي البريطاني (ساب) استخدام البطاقات المصرفية المستدامة، والمصنعة من البلاستيك المعاد تدويره، بدلاً من البطاقات البلاستيكية التقليدية. لتصبح البطاقات المصرفية والائتمانية الصادرة من البنك صديقة للبيئة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود البنك المستمرة للمساهمة في تحقيق المعايير العالمية للمحافظة على البيئة، وتنفيذاً لاستراتيجية البنك في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ودعم الاقتصاد المستدام.

هذا، وقد صممت البطاقات من 85٪ من البلاستيك المُعاد تدويره ، مما سيساهم في توفير الكثير من النفايات البلاستيكية بالإضافة إلى المساهمة في خفض إجمالي انبعاثات الكربون.

وعلق بندر الغشيان ، الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد وادارة الثروات في ساب قائلا: " في الحقيقة أننا في بنك ساب لدينا إيمان راسخ بضرورة القيام بأدوار فاعلة تجاه البيئة، إلى جانب حرصنا على تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية لعملائنا. وقدمنا طوال السنوات الماضية جملة من المبادرات الهادفة إلى المحافظة على البيئة، إلى أن اصبحت الاستدامة في صميم إستراتيجيتنا. ونحن عازمون على تحقيق الريادة في هذا المجال على مستوى المملكة، ووضع بصمات إيجابية في رحلة التحول إلى مستقبل مستدام، تحت مظلة رؤية المملكة 2030".

ومن الجدير بالذكر، أن بنك ساب يضع الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في استراتيجيته، ويولي أهمية قصوى في إطلاق المبادرات المعززة للاستدامة، وهو أول بنك في المنطقة يقدم وديعة خضراء، وشارك في تمويل مشروع البحر الأحمر، ومبادرة السعودية الخضراء، ويؤكد دائما على استعداده لدعم أجندة رؤية المملكة ومسيرة التنمية المستدامة.

#بياناتحكومية

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وتجمعه شراكه استراتيجية مع مجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.