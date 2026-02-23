رأس الخيمة: وقّعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم استراتيجية مع هيئة حماية البيئة والتنمية بهدف إرساء إطار موافقات منظم وفعّال للأنشطة الصناعية الجديدة ضمن القطاعات ذات الأولوية في الإمارة.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وسعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، المدير العام بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية. وتُرسي الاتفاقية آلية تحقق وموافقة بيئية مبسطة تشمل قطاعات الأسمنت والكيماويات والصناعات العامة. وقد تم تطوير الإطار بالتنسيق الوثيق مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة في راكز، لضمان تكامل سلس بين الجوانب التنظيمية والتشغيلية. وتهدف الشراكة إلى تعزيز وضوح الإجراءات التنظيمية، وتسريع عمليات الترخيص، وضمان الامتثال الكامل للمعايير البيئية، بما يدعم النمو الصناعي المستدام في رأس الخيمة.

وبموجب الإطار الجديد، ستستفيد الشركات الصناعية من إجراءات تقييم بيئي أسرع وأكثر وضوحاً، ما يسهم في تسريع إصدار الموافقات وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال. كما توفر مذكرة التفاهم آلية تنسيق واضحة لمعالجة طلبات التوسعة أو التعديل، مع تحديد متطلبات الدراسات البيئية والتصاريح بشكل مسبق. ويسهم هذا النهج في تعزيز الشفافية أمام المستثمرين، إلى جانب دعم الرقابة الفعالة من خلال تعاون متكامل بين الهيئة وإدارة الصحة والسلامة والبيئة في راكز.

وإلى جانب تسريع الموافقات، تتيح الشراكة تعزيز تبادل المعرفة، والمواءمة الفنية، وتنفيذ مبادرات تدريب مشتركة بين هيئة حماية البيئة والتنمية وفِرق الصحة والسلامة والبيئة في راكز، بما يعزز منظومة الحوكمة البيئية ويرسّخ أفضل الممارسات في القطاع الصناعي.

وفي تعليقه على الشراكة، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتحقيق التوازن بين النمو الصناعي والمسؤولية البيئية. ومن خلال مواءمة الإجراءات وتعزيز التنسيق مع هيئة حماية البيئة والتنمية، نعمل على إنشاء إطار أكثر وضوحاً وكفاءة يخدم المستثمرين، مع الالتزام بأعلى المعايير البيئية."

من جانبه، قال سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، المدير العام بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية: "تمثل مذكرة التفاهم هذه مع راكز خطوة مهمة في مسيرتنا نحو دمج أفضل الممارسات البيئية العالمية مع تطوير صناعي منظم وسلس. ومن خلال وضع أطر موافقات واضحة ومحددة زمنياً، فإننا لا نعزز فقط وضوح الإجراءات التنظيمية أمام المستثمرين في قطاعات الأسمنت والكيماويات والصناعة، بل نؤكد أيضاً التزامنا بحماية بيئة رأس الخيمة. وتضمن هذه الشراكة أنه مع تسريع تأسيس وتوسعة الأعمال، يتم ذلك وفق أعلى معايير الامتثال والرقابة الفنية، بما يسهم في بناء منظومة صناعية مستدامة وتنافسية للإمارة."

تضم راكز أكثر من 40 ألف شركة من مختلف القطاعات، وتواصل تعزيز منظومتها عبر شراكات استراتيجية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وترسيخ الوضوح التنظيمي، ودعم الاستدامة طويلة الأمد.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

-انتهى-

#بياناتحكومية