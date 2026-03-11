رأس الخيمة: أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن توسيع خدمات التخزين الذاتي لديها استجابةً للطلب المتزايد من الأفراد والشركات على حلول تخزين آمنة ومرنة في إمارة رأس الخيمة.

وتتضمن التوسعة إضافة منشأة جديدة لوحدات التخزين الذاتي في منطقة الحمرا الصناعية، بما يعزز قدرة راكز على تلبية احتياجات التخزين لمجتمع الأعمال والسكان في الإمارة. ويتميز الموقع بسهولة الوصول إليه من المناطق السكنية القريبة، إضافة إلى قربه من الطرق الرئيسية التي تربط رأس الخيمة ببقية إمارات الدولة.

وقد صُمّمت الوحدات الجديدة لتلبية مختلف متطلبات التخزين، حيث تتوفر مساحات مرنة قابلة للتخصيص تتراوح بين 5 و18 متر مربع. وتوفر المنشأة بيئة آمنة وأكثر خصوصية مدعومة بأنظمة مراقبة بالكاميرات على مدار الساعة، وحراسة أمنية في الموقع، إضافة إلى وحدات مكيّفة وإمكانية الدخول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما توفر راكز خدمات إضافية تشمل توفير مواد التغليف ودعم عمليات التعبئة، بما يعزز سهولة الاستخدام للعملاء.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يسهم التخزين الذاتي في تمكين الأفراد والشركات من إدارة مساحاتهم بكفاءة ومرونة أكبر. وفي إمارة رأس الخيمة التي تشهد نمواً متسارعاً، ومع تزايد حركة التنقل والتوسع بين السكان والشركات، تبرز الحاجة إلى حلول تخزين آمنة ومرنة توفر قدراً أكبر من الراحة والسهولة في إدارة الأعمال والاحتياجات اليومية. ويعكس هذا التوسع الطلب المتنامي على هذه الخدمات، إلى جانب التزام راكز المستمر بتطوير حلول عملية تضيف قيمة حقيقية لمجتمع الأعمال والسكان."

وتوفر مرافق التخزين في راكز حلولاً عملية بفضل خيارات التأجير المرنة قصيرة الأمد وعدم وجود سقف زمني محدد للإيجار. وتعد هذه الوحدات حلاً مثالياً لتخزين البضائع الموسمية، والمعدات التجارية، والأثاث أثناء عمليات التجديد أو النقل، مما يدعم جهود راكز في تقديم خدمات استباقية تواكب احتياجات مجتمع الأعمال والشركاء في رأس الخيمة.

