رأس الخيمة: شهدت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وضع حجر الأساس لمنشأة تخزين جديدة بمساحة 5,839 م² لشركة إندو، المتخصصة في حلول الخدمات اللوجستية والتخزين متعددة القطاعات، وذلك في منطقة الحمرا الصناعية.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس عدد من كبار ممثلي راكز، من بينهم إيان هانت، رئيس قطاع تجربة المتعاملين؛ وعليا رباني، مدير الحسابات الرئيسية؛ ومحمد إسماعيل، مدير أول – الحسابات الرئيسية.

وسيوفر المشروع الجديد حلول تخزين متقدمة بطاقة استيعابية متوقعة تبلغ 12,000 متر مكعب. وقد صُممت المنشأة لخدمة قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول ومستلزمات الفنادق والإمدادات الغذائية، مع تركيز أساسي على دعم قطاع الأغذية والمشروبات في إمارات الدولة الشمالية من خلال توفير حلول تخزين متخصصة.

ومن المقرر استكمال المشروع في الربع الرابع من عام 2026، حيث يشكل جزءاً محورياً من استراتيجية إندو التوسعية للتحول إلى مزود خدمات لوجستية متعدد القطاعات، مستفيدةً من النمو الاقتصادي المتسارع في رأس الخيمة والطلب المتزايد عبر القطاعات الحيوية.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال كوش كيشور لاخاني، المدير العام لشركة إندو: "تعتمد إندو نهج الاستثمار الاستباقي انطلاقاً من ثقتها بآفاق النمو في إمارة رأس الخيمة. ويعكس هذا الاستثمار الاستراتيجي الارتفاع الملحوظ في النشاط الاقتصادي بالإمارة، إلى جانب تنامي الطلب على حلول لوجستية متقدمة، لا سيما في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول والأغذية والمشروبات. ومن خلال إنشاء هذه المنشأة، نعزز حضورنا في إمارات الدولة الشمالية ونرسخ مكانتنا لدعم النمو الاقتصادي والسياحي المتواصل في المنطقة. وقد كان للدعم الاستباقي الذي تلقيناه من راكز، بدءاً من مرحلة التقديم وصولاً إلى تصاريح البناء، دور محوري في تنفيذ هذا الاستثمار بثقة ووفق الجدول الزمني المحدد."

من جانبه، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يعزز استثمار إندو مكانة رأس الخيمة كمركز متنامٍ للخدمات اللوجستية والتوزيع يخدم قطاعات رئيسية في إمارات الدولة الشمالية. ومع تزايد الطلب في سلاسل توريد السلع الاستهلاكية والضيافة والأغذية، تبرز الحاجة إلى بنية تحتية تخزينية مرنة وقابلة للتوسع. وفي راكز، نواصل التزامنا بتوفير الأراضي الصناعية والإجراءات المبسطة والدعم المتكامل للمستثمرين بما يسرّع نمو أعمالهم ويحقق قيمة مستدامة لمنظومة الأعمال ككل."

ويأتي تطوير هذه المنشأة في ظل التوسع المستمر الذي يشهده قطاعا السياحة والضيافة في رأس الخيمة، ما يعزز قدرات سلاسل التوريد في الإمارة ويدعم نمو منظومتها الصناعية.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

