شارك سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026م، وذلك لمتابعة مستجدات الأوضاع في المنطقة، واستعراض ما قد يترتب عليها من انعكاسات على القطاع السياحي في دول المجلس.

وأكدوا أن القطاع السياحي في دول المجلس يواصل أعماله، نظراً إلى ما تتمتع به الوجهات الخليجية من بنية تحتية متقدمة، وكفاءة تشغيلية عالية، ومنظومة خدمات سياحية قادرة على المحافظة على استمرارية الأداء واستقرار القطاع.

كما جددوا التأكيد أن الوجهات الخليجية ستواصل تقديم تجارب سياحية آمنة ومتميزة، مؤكدين جاهزية القطاع السياحي بدول المجلس وقدرته على التعامل مع المتغيرات الحالية ومواصلة النمو.

