المنامة – جامعة الخليج العربي: استقبل معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، سعادة سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرة جديدة لبلادها لدى المملكة.

ورحب معاليه بسعادة السفيرة والوفد المرافق لها، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين البلدين، وتوسيع آفاق المبادرات المشتركة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل توطيد التعاون بين جامعة الخليج العربي والجامعات ومراكز البحوث التركية، لا سيّما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما أطلعَ رئيس الجامعة الضيوفَ على أبرز التخصصات الأكاديمية التي تطرحها الجامعة، والمبادرات التي تعكف على تنفيذها لدعم الإبداع والابتكار والارتقاء بجودة التعليم العالي.

من جانبها، أعربت سعادة السفيرة الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك عن شكرها وتقديرها لجامعة الخليج العربي، مشيدةً بدورها الرائد في تطوير التعليم العالي في المنطقة، وما تقدمه من برامج أكاديمية مبتكرة ومتميزة. كما أثنت على جهود الجامعة في تنمية المهارات الأكاديمية وتعزيز ثقافة الابتكار، متمنيةً لها المزيد من التقدم والازدهار.

هذا، وناقش الجانبان خلال اللقاء فرص تبادل الخبرات الأكاديمية، وتفعيل برامج التوأمة والتبادل الطلابي بين جامعة الخليج العربي والمؤسسات التعليمية والبحثية في تركيا.

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