تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتحسين انسيابية الحركة المرورية ومعالجة الاستخدام غير الأمثل للمساحات المخصصة داخل المناطق الحرة

الحلول تشمل أكثر من 21 ألف موقف في مناطق دييز الاقتصادية الثلاث

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" وشركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي ، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير وتقديم حلول مبتكرة وسلسة للتنقل عبر المناطق الحرة التابعة للسلطة، والتي تشمل المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي.

وتركّز الشراكة على تعزيز تجربة المتعاملين وتحسين انسيابية الحركة المرورية على المحاور الحيوية، من خلال دراسة وتطوير مجموعة من الحلول الذكية، بما في ذلك أنظمة التحكم بالدخول وأدوات تحسين إدارة المواقف والتي تشمل أكثر من 21 ألف موقف موزعة على المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ "دييز"،، بما يدعم كفاءة حركة المركبات والاستخدام الأمثل للمساحات داخل المناطق الحرة.

وتعكس الاتفاقية التزام الجانبين بدعم أجندة دبي للتحول الرقمي والتنقل الذكي من خلال إتاحة حلول تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، وتقديم تجربة أكثر تكاملاً للشركات والمستثمرين والمتعاملين. كما تمثل هذه الشراكة إطلاق مسار أعمال جديد لشركة "سالك"، إلى جانب مساهمتها في تعزيز البنية التحتية التقنية والقدرات التشغيلية لدى "دييز" وتطوير آليات التحكم في دخول المركبات وفق معايير موحدة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث.

تعزيز الكفاءة التشغيلية

قال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يعكس تعاوننا مع "سالك" التزام "دييز" المستمر بتبني الحلول الرقمية المتقدمة وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير خدمات أكثر كفاءة وسلاسة للمتعاملين في مناطقنا الاقتصادية. كما ينسجم هذا التعاون مع رؤيتنا الرامية إلى بناء بيئة أعمال متكاملة ترتكز على الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار."

دعم النمو الاستراتيجي لقطاع التنقل

ومن جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد المدير التنفيذي لـشركة "سالك": "تعكس هذه الاتفاقية طموح "سالك" الاستراتيجي لتوسيع دورها كمزوّد متكامل لحلول التنقل الذكي، من خلال بناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق نتائج تشغيلية أكثر كفاءة.

ومن خلال تعاوننا مع "دييز"، نتطلع إلى استكشاف فرص جديدة تدعم انسيابية حركة المركبات وتعزز الكفاءة التشغيلية في المناطق الحرة. كما تمثل هذه المبادرة إطلاق مسار جديد لحلول التنقل الذكي ضمن أعمال "سالك"، بما يعزز مساهمتنا في تحقيق رؤية دبي لبنية تحتية ذكية ومترابطة"

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تقييم فرص التكامل التقني بين الأنظمة والمنصات الخاصة بهما، بما يتيح تطوير عمليات أكثر ذكاءً، وتحسين إدارة الحركة المرورية، وتعزيز آليات الرقابة والتحكم، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات داخل المناطق الحرة.

وتؤسس هذه الشراكة لنموذج أكثر تكاملاً لإدارة التنقل عبر المناطق الحرة التابعة لـ"دييز"، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز كفاءة البنية التحتية والعمليات التشغيلية، ويرتقي بتجربة المتعاملين.

لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً جميع بوابات التعرفة المرورية والتي تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي 29 سبتمبر 2022، تم إدراج الشركة في سوق دبي المالي. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، مع هيئة الطرق والمواصلات، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

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