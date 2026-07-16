العين، تواصل فعاليات النسخة الرابعة من "صيف العين الرياضي" في مركز أدنيك العين، استقبال الزوار من سكان مدينة العين لتقدم لهم تجربة رياضية ومجتمعية وعائلية متكاملة داخل بيئة مكيفة طوال أشهر الصيف، وذلك خلال الفترة من 10 يونيو إلى 19 أغسطس 2026.

وتأتي نسخة هذا العام من "صيف العين الرياضي" بتنظيم من مجموعة "أدنيك"، وبشراكة استراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية "أدنوك"، وبدعم من شركة "مُدن". ويهدف "صيف العين الرياضي 2026" إلى تحويل فصل الصيف إلى موسم يعزز صحة أفراد المجتمع، من خلال توفير مساحات واسعة ومكيفة تتيح للجميع من الأفراد والعائلات ممارسة الأنشطة الرياضية والحفاظ على أسلوب حياة نشط. وتماشياً مع مبادرة عام الأسرة في دولة الإمارات، تقدم الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والتجارب الممتعة لجميع أفراد الأسرة، بما يوفر تجربة عائلية متكاملة على مدار الصيف.

حظيت هذه النسخة بدعم عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع، والتي تقدم سلسلة من الورش الثقافية والتعليمية، بالإضافة إلى الأنشطة الصحية وأنشطة الرفاهية.

وتشجع الفعالية أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية وتبني أنماط حياة صحية ضمن بيئة داخلية آمنة ومريحة، حيث تستقبل الزوار والمشاركين من مختلف الأعمار والاهتمامات الرياضية يومياً من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل. كما تشهد الفعالية تنظيم أكثر من 71 فعالية ونشاطاً على مدار الصيف، كما تشمل فعاليات مجتمعية ومسابقات منظمة وبطولات جماعية متنوعة.

تشمل أبرز الفعاليات والأنشطة المقامة طوال شهر يوليو بطولة "AASS (صيف العين الرياضي) للبادل"، والأنشطة التي ينظمها فريق العين للجري، والدروس المجانية التي يقدمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالإضافة إلى المسيرة الصحية المجتمعية "سند". كما ستنظم دائرة تنمية المجتمع برنامج "دقائق نحو 5 كيلومترات"، وهو برنامج تدريبي بإشراف مدربين متخصصين يهدف إلى مساعدة المبتدئين على بناء الثقة وتحسين القدرة على التحمّل تدريجياً، استعداداً لإكمال سباق جري لمسافة 5 كيلومترات.

وتشهد نسخة هذا العام توسعاً ملحوظاً في المرافق الرياضية، حيث تضم 22 ملعباً وساحة ومضماراً رياضياً، وتوفر 13 رياضة وخياراً ترفيهياً تناسب مختلف الأعمار. وحازت رياضة البادل على النصيب الأكبر من الانتشار بين الزوار من حيث الإقبال على ممارستها مع الألعاب الرياضية الأخرى وتشمل الرياضات المتاحة كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الريشة الطائرة وتنس الطاولة، إضافة إلى الكريكيت السريع الذي يضاف للألعاب الرياضية لأول مرة ضمن الفعالية.

أما الزوار من صغار السن، فيمكنهم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك مضمار الحواجز الهوائية للأطفال من عمر ست سنوات فما فوق، ومنطقة "ثمرة" للأطفال المخصصة للأطفال حتى أعمار 12 سنة، وصالة "أكتيف أبوظبي" الرياضية للأطفال.

كما تتضمن الفعالية مرافق متكاملة للياقة البدنية تشمل صالة رياضية مجهزة بالكامل ومضماراً للجري ومنطقة للشطرنج. وتتوفر أيضاً مجموعة من الألعاب الترفيهية المجانية للزوار في مختلف أنحاء الموقع، بما في ذلك كرة قدم الطاولة ولعبة الكيرم.

كما يواصل هذا العام مخيم صيف العين الرياضي تقديم تجربة صيفية للأطفال تضم أنشطة عدة، بحيث تجمع بين مجموعة واسعة من الرياضات والألعاب التعليمية، إلى جانب أنشطة بناء الفريق التي تعزز روح المرح والصداقة بين المشاركين وتطور مهارات روح الفريق لدى الأطفال. ولا يقتصر المخيم على الأنشطة الرياضية فحسب، بل يشجع أيضاً على الإبداع من خلال الفنون والأشغال اليدوية وسرد القصص والعديد من الأنشطة الفنية المتنوعة، ما يوفر بيئة متكاملة تتيح للأطفال الحفاظ على نشاطهم البدني، وتنمية مهارات جديدة، وصناعة ذكريات صيفية استثنائية لا تنسى.

ويوفر مركز أدنيك العين مواقف سيارات مجانية ، وعربات الوجبات والأطعمة والمشروبات الصحية، وباقات خاصة للمجموعات والشركات، إلى جانب مرافق متكاملة للصحة واللياقة البدنية. ولمزيد من المعلومات أو حجز الملاعب، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للفعالية أو تحميل تطبيق ADSS APP 2026 عبر متجري App Store وGoogle Play..

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