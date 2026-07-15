إطلاق برنامج "تمكّن" لتطوير مهارات الأفراد من خلال مسارات تدريبية معتمدة، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل

إطلاق برنامج "قيادة" لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على استقطاب وتوظيف البحرينيين في وظائف إدارية وقيادية

ضمن الجهود المتواصلة لتمكين الكفاءات البحرينية وتعزيز دورها في قيادة مؤسسات القطاع الخاص، وانطلاقًا من الإيمان بأهمية الاستثمار في القدرات البحرينية باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو المستدام، أعلن صندوق العمل "تمكين" عن إطلاق النسخ المطورة من برنامجي "تمكّن" و"قيادة"، واللذين يهدفان إلى تنمية القدرات الوطنية وتهيئة البحرينيين لتولي أدوار قيادية مؤثرة، من خلال مواءمة مخرجات التدريب والتوظيف مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، بما يعزز تنافسيتهم ويفتح أمامهم فرص التقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وإعدادها لشغل المناصب الإدارية في مؤسساتهم بما يسهم في تعزيز قدرتهم على قيادة النمو والتطور في القطاع الخاص.

حيث يأتي برنامج "تمكّن" بهدف تطوير مهارات الأفراد من خلال مسارات تدريبية معتمدة تتضمن المهارات المهنية، والتقنية، والقيادية، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وذلك عبر تقديم دعم قائم على المنح لتغطية تكاليف التدريب للحصول على المؤهلات المطلوبة. إذ سيتم تغطية تكاليف البرنامج التدريبي بنسبة 100% حسب أسقف البرنامج [MM1] للأفراد الباحثين عن عمل، فيما تصل نسبة الدعم إلى 70% للموظفين المتقدمين [MM2] [ZS3] [HT4] [ZS5] للاستفادة من دعم التدريب ضمن هذا البرنامج، و50% لتدريب المؤسسات.

وفي هذا الإطار، يوفر برنامج "تمكّن" قائمة معتمدة ومحدّثة باستمرار من الشهادات الاحترافية المدعومة، بما يتيح للأفراد، والمؤسسات اختيار البرنامج التدريبي المناسب، وسيتمكن مزودي التدريب من تقديم طلب إدراج شهادات جديدة كل ستة أشهر، وفق معايير واضحة ومعتمدة تضمن جودة المخرجات ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.[MM6] [ZS7] [HT8] [NF9]

فيما يقدم برنامج "قيادة" دعمًا للأجور بنسبة 30% ولمدة 12 شهراً بهدف تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على استقطاب وتوظيف البحرينيين في وظائف إدارية وقيادية، وبرواتب تصل إلى 2,500 دينار بحريني، بما يسهم في تعزيز التوظيف النوعي ودعم التطور الوظيفي للكفاءات البحرينية في سوق العمل.

وتسهم هذه البرامج في تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ورفع معدلات التوظيف النوعي للبحرينيين، بما يحقق الأهداف التنموية ويسهم في إعداد كوادر عاملة وطنية أكثر جاهزية واستدامة.

ويمكن للمؤسسات والأفراد الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم لهذه البرامج من خلال الموقع الإلكتروني www.tamkeen.bh

ويأتي إطلاق البرامج الجديدة تماشيًا مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2026 والتي تركز على المجالات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد والبحرينيين، والمساهمة في طرح المبادرات التي تربط المهارات بفرص العمل المتاحة في السوق، واتباع نهج مبتكر لتحفيز نمو وتمويل القطاع الخاص، هذا إلى جانب تطوير الآليات، وتعزيز الحوكمة، والثقافة المؤسسية لدى الصندوق.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

تعرف على المزيد من التفاصيل حول برامجنا وخدماتنا عبر موقعنا الإلكتروني www.tamkeen.bh

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