أبوظبي: أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن إطلاق أجندتها الرمضانية لعام 2026، التي تتضمن حزمة من الحوارات المجتمعية والمبادرات التفاعلية والأنشطة التطوعية والحملات الإعلامية، وذلك في إطار عام الأسرة، وبما يعكس التزام القطاع الاجتماعي في الإمارة بتعزيز استقرار الأسرة وترسيخ قيم التكافل والتلاحم خلال شهر رمضان المبارك.

وتنطلق الأجندة عبر برنامج متكامل يجمع بين الحوار المجتمعي المباشر، والتفعيل الميداني في المساحات العامة، والتوعية الإعلامية، بالشراكة مع عدد من المؤسسات، وبما يضمن وصول الرسائل إلى مختلف شرائح المجتمع في مناطق الإمارة.

وتفتتح الدائرة فعالياتها الرمضانية في مدينة العين، من خلال أولى الحوارات ضمن سلسلة "حوارات مجتمعية" لهذا العام، حيث ستستضيف جلسة حوارية تفاعلية حول الأسرة الإماراتية ونموها واستقرارها، في إطار مبادرة "مديم"، حيث تناقش الجلسة أهمية إعداد الشباب للزواج، وتعزيز ثقافة التخطيط الأسري، ودور الاستقرار الأسري في دعم التنمية المجتمعية المستدامة، عبر استضافة خبراء ومختصين وصنّاع المحتوى.

كما تستضيف الدائرة جلسة أخرى في مدينة أبوظبي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن المالي والأسري، لتسليط الضوء على أهمية الثقافة المالية للأسر، حيث تتناول الجلسة محاور عملية تشمل التخطيط المالي للأسرة، وإدارة الالتزامات والديون، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار المسؤول، إضافة إلى دور الوعي المالي في دعم الاستقرار الأسري واتخاذ قرارات مستدامة على المدى البعيد، بما يسهم في بناء أسر أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق الطمأنينة الاقتصادية.

وتتضمن الأجندة مواصلة مبادرة "قهوتكم علينا" خلال الشهر الفضيل في كل من منطقة الشامخة وواحة العين، إلى جانب فعاليات تفاعلية في بيت محمد بن خليفة تشمل عروضاً توعوية حول مفاهيم الأسرة والاستقرار والوعي المالي، في إطار يدمج الرسالة المجتمعية مع الحضور بأسلوب قريب من الناس، ويعزز التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة للأسر والشباب.

وفي سياق تعزيز قيم العطاء والعمل التطوعي، تنظم الدائرة فعالية “نبض التطوع” في مركز نبض الفلاح المجتمعي، من خلال القيام بأعمال تطوعية تستهدف أحد المبادرات القائمة في المركز، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات، وبمشاركة الموظفين وأفراد المجتمع، بما يجسد روح المسؤولية المشتركة ويعكس دور المؤسسات والأفراد في خدمة المجتمع خلال الشهر الفضيل.

كما تواصل الدائرة خلال الشهر الفضيل جهود تعزيز الوعي بثقافة العطاء ثقافة والتبرع والتكافل المجتمعي، لضمان إيصال الرسائل التوعوية بشكل مؤثر ومستدام، وبما يدعم مستهدفات القطاع الاجتماعي في تعزيز جودة الحياة وترسيخ القيم الأسرية.

وأكدت الدائرة أن أجندة رمضان 2026 تأتي امتداداً لنهجٍ متواصل يضع الأسرة في قلب العمل المجتمعي، من خلال تصميم الأنشطة والفعاليات والبرامج بروح الشراكة والتكامل بين الجهات، وبما يتماشى مع الموضوعات ذات الأولوية للمجتمع، بما يسهم في تعزيز الترابط الأسري وتكثيف الحضور المجتمعي وتفعيل دور المؤسسات في دعم الأسرة بشكل عملي وملموس.

