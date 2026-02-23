اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، كتاب عدل حكوميين لدى هيئة الإعلام الإبداعي، وذلك عقب أدائهم اليمين القانونية أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة تقديم الخدمات العدلية ودعم البيئة الاستثمارية في القطاع الإعلامي والإبداعي بإمارة أبوظبي، عبر توفير خدمات توثيقية متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية.

وأكد المستشار يوسف العبري، أن هذا الاعتماد يترجم رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى صياغة بنية عدلية رائدة تعزز المنظومة الاقتصادية وترسخ تنافسية الإمارة، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية في المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات الكاتب العدل، بما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول إلى الخدمة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تمنح كتاب العدل الحكوميين لدى هيئة الإعلام الإبداعي، صلاحية المصادقة على المحررات والعقود الرسمية المرتبطة بنطاق عملهم، ما يساعد على إيجاد مناخ استثماري جاذب للمبدعين والشركات الإعلامية، عبر تقليص الخطوات الإجرائية وتوفير الحماية القانونية اللازمة للعقود والاتفاقيات، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي الشامل في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن اعتماد كتاب العدل جاء بعد اجتيازهم لبرنامج تدريبي وتأهيلي مكثف لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، شمل الجوانب القانونية والإجرائية والتقنية اللازمة لممارسة مهام كاتب العدل بدقة واحترافية، مؤكداً حرص الدائرة على استمرار عمليات التأهيل والمتابعة والرقابة لضمان تقديم الخدمات العدلية بما يتوافق مع القوانين النافذة.

