عجمان، الإمارات العربية المتحدة، وقعت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان مذكرة تفاهم مع "عجمان أوتو ديستركت"، في خطوة لتوطيد أواصر التعاون بين الجهتين وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة عجمان.

وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية دعمًا للجهود المشتركة في ترسيخ مكانة عجمان وجهةً رائدة محليًا وإقليميًا، حيث تستهدف تطوير بيئة أعمال مواتية للمستثمرين والزوار ورواد الأعمال، توفّر المزايا التحفيزية والخدمات المشتركة وتعزز قطاع السيارات والخدمات المرتبطة به، بما يسهم في النهوض بالمشهد التجاري والاستثماري في الإمارة.

ووقع الاتفاقية كلّ من الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد بن راشد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة "عجمان أوتو ديستركت" وسعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، ، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وأكّد الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد بن راشد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة "عجمان أوتو ديستركت"، أن هذه المذكرة تمثل ركيزة جديدة في مسيرة تطوير قطاع السيارات والخدمات المرتبطة به في إمارة عجمان، مشيرًا إلى حرص الشركة على تقديم حلول متكاملة تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي، بما ينسجم مع طموحات الإمارة في تعزيز تنافسيتها محليًا.

وبدوره، قال سعادة محمود خليل الهاشمي: "تجسّد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم رؤيتنا في الارتقاء بالمشهد السياحي والثقافي والاقتصادي في إمارة عجمان. ونؤمن بأن توحيد الجهود مع شركائنا في "عجمان أوتو ديستركت" سيسهم في توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية، ويعزز مكانة الإمارة وجهةً رائدة للاستثمار والابتكار".

وتنصّ هذه الاتفاقية على تعزيز أوجه التكامل بين الدائرة و"عجمان أوتو ديستركت"، من خلال تفعيل مسارات التعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض والأنشطة الترويجية المشتركة التي من شأنها إبراز مقومات عجمان وجاهزيتها لاحتضان مختلف الأسواق والمنصات الحيوية، فضلًا عن صياغة حلول وإجراءات تتيح للمستثمرين والمؤسسات المعنية الاستفادة من الخدمات التي يوفرها الطرفان.

وتحرص دائرة السياحة والثقافة والإعلام من خلال هذه الاتفاقيات على تطوير شراكات مثمرة وتحفيز التعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات في سبيل إعلاء شأن إمارة عجمان وتعزيز جاذبيتها إقليميًا ودوليًا.

