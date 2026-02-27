عجمان، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان عن توقيع مذكرة تفاهم مع "مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات"، بهدف دعم منظومة البحث العلمي والابتكار وتحفيز التعاون بين مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية، انسجامًا مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد معرفي عماده البحث والتطوير.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقرّ الدائرة، بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والدكتور فواز نديم حبال، الأمين العام وعضو مجلس أمناء "مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات"، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهتين.

ويتطلّع الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى رفع التنافسية البحثية والعلمية للدولة، وتعزيز جودة المخرجات المعرفية عبر مشاريع مشتركة تسهم في دعم اتخاذ القرار، وصياغة محتوى بحثي يواكب أولويات الإمارة في مجالات السياحة والثقافة والإعلام.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير دراسات نوعية وأوراق بحثية متخصصة، وتبادل الخبرات العلمية والمنهجيات البحثية، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وصقل قدراتها في مجالات الأبحاث والابتكار. كما تشمل الاتفاقية تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تستهدف الباحثين والطلاب والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير مهاراتهم البحثية وتعزيز قدرتهم على استخدام تقنيات البحث الحديثة.

وفي هذا السياق، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان: "تعكس هذه الشراكة التزام الدائرة بتعزيز دور المعرفة في تطوير القطاعات الحيوية في الإمارة، وفي مقدمتها السياحة والثقافة والإعلام. ونؤمن بأن التعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات سيُسهم في دفع توجّه الدائرة نحو بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الإمارة واستكشاف آفاق جديدة للبحث والابتكار، بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030".

من جانبه، أكد الدكتور فواز نديم حبال، الأمين العام وعضو مجلس أمناء "مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات"، أن هذه المذكرة تمثل محطّة مهمة في المسيرة نحو توسيع نطاق التعاون العلمي، مشيرًا إلى أن المركز سيعمل مع الدائرة على تطوير مبادرات بحثية مشتركة، وتعزيز حضور الباحثين في المنصات العلمية الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى تحفيز بيئة الابتكار وتعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الإمارة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تنسيق الجهود في تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية التي تسلط الضوء على القضايا البحثية ذات الاهتمام المشترك، وتدعم بناء مجتمع معرفي حيوي في إمارة عجمان، إضافة إلى التعاون في تعزيز حضور الباحثين في المنصات العلمية الدولية، وتطوير مبادرات معرفية تسهم في الارتقاء بجودة الإنتاج العلمي.

وتؤكد دائرة السياحة والثقافة والإعلام أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تعمل الدائرة على إبرامها مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الإمارة، وترسيخ مكانة عجمان مركزًا للمعرفة والبحث والابتكار.

