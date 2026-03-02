عجمان، الإمارات العربية المتحدة، انطلاقًا من حرصها على بناء شراكات هادفة مع المؤسسات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وقّعت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان مذكرة تفاهم مع "كلية هورايزن الجامعية"، بهدف تطوير التعاون المشترك في المجالات التعليمية والسياحية والثقافية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، بما يدعم التنمية المستدامة ويرتقي بقدرات الكوادر الوطنية في الإمارة.

ووقّع المذكرة كل من سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والأستاذ الدكتور محمد انعيرات، رئيس كلية هورايزن الجامعية، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم التكامل المؤسسي بين الجهتين من خلال تطوير برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة، وإتاحة فرص التدريب العملي للطلبة، وتنظيم ورش عمل ودورات متخصصة تسهم في تطوير المهارات المهنية والبحثية للعاملين والطلبة على حد سواء. كما تسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون في تنفيذ مبادرات ومشاريع سياحية وثقافية وإعلامية مشتركة، تسهم في إبراز مقومات إمارة عجمان وتعزيز حضورها كوجهة تعليمية وثقافية وسياحية.

وتتضمن المذكرة كذلك تقديم مزايا وتسهيلات متبادلة لموظفي الدائرة وأسرهم، بما يعزز من فرص التطوير الأكاديمي والمهني، ويدعم جهود الدائرة في تطوير مهارات القوى العاملة وتشجيع ثقافة التعلم مدى الحياة، وذلك انسجامًا مع رؤية "عجمان 2030" في بناء مجتمع معرفي مستدام يعزز تنافسية الإمارة.

وفي هذا السياق، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان: "تجسّد هذه الشراكة شهادة على التزام الدائرة بتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة، بما يسهم في تطوير المهارات الوطنية وتنمية قطاعات السياحة والثقافة والإعلام. ونتطلّع من خلال هذه الشراكة الهادفة مع كلية هورايزن الجامعية إلى مستقبل يحتضن التقدّم الأكاديمي والمهني، ويدعم جهودنا في بناء منظومة تعليمية وثقافية متقدمة".

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور محمد انعيرات، رئيس كلية هورايزن الجامعية، أن هذه المذكرة الاستراتيجية تسهم في تحفيز الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني مع الجهات الحكومية في إمارة عجمان. وقال: "نحرص من خلال هذه الشراكة على تطوير برامج تعليمية وتدريبية تلبي احتياجات الكوادر البشرية، وتدعم المبادرات السياحية والثقافية التي تسهم في تنمية المجتمع".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تعمل دائرة السياحة والثقافة والإعلام على تطويرها مع مختلف المؤسسات الأكاديمية في القطاعين الحكومي والخاص، لرفد القوى العاملة في قطاع السياحة بالمهارات اللازمة وتزويدها ببرامج التعلم مدى الحياة التي تساهم في تعزيز الخدمات والمعرفة في الثقافة والتاريخ والمنتجات السياحية، ترسيخًا لمكانة عجمان مركزًا للمعرفة والإبداع.

