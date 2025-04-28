فنادق الإمارة تستقبل 1.4 مليون نزيل خلال الربع الأول من 2025، مع تحقيق إيرادات قدرها 2.3 مليار درهم بنسبة نمو سنوي 18%، فيما ارتفع متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة بنسبة 25%

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تسلط دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي، الضوء على النمو المستدام الذي يشهده قطاع السياحة في الإمارة، والزيادة المطردة في عدد نزلاء منشآتها الفندقية في الربع الأول من 2025، ما يدعم خطواتها نحو تحقيق أهدافها السنوية الطموحة للعام الجاري، ويرسخ مكانتها وجهة عالمية رائدة.

ويسجل قطاع السياحة في أبوظبي أداءً قوياً منذ بداية 2025، حيث استقبلت منشآتها الفندقية 1.4 مليون نزيل خلال الربع الأول من العام. وتستعرض الدائرة، في سوق السفر العربي، المقومات السياحية والثقافية الاستثنائية في الإمارة، والتي تضعها في صدارة الوجهات المفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يؤكده ارتفاع عدد زوارها من الأسواق الرئيسية، وخاصة الهند، والصين، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغت إيرادات فنادق أبوظبي 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة بنسبة 25% إلى 484 درهماً، فيما حافظت المنشآت الفندقية على معدلات إشغالها المرتفعة التي وصلت إلى 79%.

وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية أن قطاع السياحة في أبوظبي يسير بثبات نحو تحقيق أهدافه بالمساهمة بـ 62 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، بنسبة نمو قدرها 13% مقارنة بعام 2024، ودعم نحو 255 ألف وظيفة في مختلف أنحاء الإمارة. ويعكس هذا الأداء أيضاً حجم التطور المستمر لما توفره أبوظبي من عروض وتجارب مُلهمة، بما يتماشى مع الاستراتيجية السياحية 2030.

وقال سعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة سياحية وثقافية عالمية رائدة، والتي مهدت الطريق أمامنا لتسجيل هذه النتائج الإيجابية على مختلف مؤشرات الأداء. وشهد قطاع السياحة في الإمارة نمواً مطرداً في الربع الأول من 2025، امتداداً للأداء القوي في العام الماضي، وذلك بالاعتماد على استثماراتنا المستدامة في الحملات التسويقية السياحية، وتنويع خريطة برامجنا وعروضنا، ورؤيتنا القائمة على تمكين ثقافتنا الأصيلة في جميع خططنا، إلى جانب التطوير المستمر في تجارب زوارنا. ويُشكل سوق السفر العربي منصة مثالية لتقديم جولاتنا وعروضنا، وتعميق أطر التعاون مع شركائنا الرئيسيين، وتعزيز حضور وجهتنا في أسواق جديدة، ودفع خطواتنا نحو تحقيق أهدافنا السياحية طويلة المدى، مع المحافظة على هويتنا الثقافية في صميم عملياتنا وأنشطتنا كافة".

النمو في الربع الأول من 2025 امتداد لزخم الأداء القوي في 2024

سجل قطاع السياحة في أبوظبي خلال عام 2024 أداءً إيجابياً عبر مختلف المؤشرات، فقد ارتفع إجمالي عدد نزلاء الفنادق وخيارات الإقامة البديلة مجتمعةً بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، في حين شهد عدد الزوّار الدوليين نمواً لافتاً بنسبة 28% ليصل إلى 3.2 مليون زائر.

وبلغ متوسط الإشغال الفندقي 79% خلال العام الماضي، ما يعكس حجم الطلب المتزايد على زيارة الإمارة. وارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 18.1% على أساس سنوي، متجاوزة 7.6 مليار درهم. كما ازداد متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة بنسبة 22%.

وعززت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مبادراتها التسويقية العالمية للمحافظة على زخم النمو السياحي المتواصل، حيث ارتفع عدد الأسواق المستهدفة من 11 سوقاً في عام 2023 إلى 25 سوقاً في عام 2024، مع التركيز على الأسواق الناشئة والواعدة، مثل رابطة الدول المستقلة، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا الشرقية.

وتحتضن أبوظبي مجموعة من أبرز المتاحف ومؤسسات الفنون المعاصرة، وتجارب تراثية غامرة، إلى جانب ما تتميز به من مشهد غني لفنون الطهي يعكس تنوّعها الثقافي، وكرم ضيافتها المتجذّرة في القيم الإماراتية الأصيلة. وقد رسّخت الإمارة مكانتها كوجهة ترسم ملامح مستقبل الثقافة لتقديم تجارب ملهمة وذات أثر حقيقي. وخلال مشاركتها في سوق السفر العربي 2025، تعرض دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي هذه الرؤية الثقافية والإبداعية النابضة بالحياة في جناحها، مرحبةً بالشركاء ووكلاء السفر والسياحة ورواد القطاع ووسائل الإعلام لاكتشاف أحدث التطورات والشراكات وفرص التعاون في الإمارة.

وتركز الدائرة أيضاً على "تيم لاب فينومينا أبوظبي"، الإضافة الرئيسية الجديدة للمنطقة الثقافية في السعديات، التي ستصبح عند اكتمالها إحدى أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية في العالم، لتقدم مجتمعة رحلة ثقافة وفنية غامرة لاستكشاف تاريخ الإنسانية وثقافتها المشتركة. وتحتضن المنطقة أيضاً متحف اللوفر أبوظبي، أول متحف عالمي في المنطقة العربية، وتشهد خلال العام 2025 افتتاح متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، الذي يروي قصة الحياة على كوكب الأرض وأصول الكون. ويقترب أيضاً من الاكتمال متحف جوجنهايم أبوظبي الذي يعرض أعمالاً فنية حديثة ومعاصرة تعكس تنوّع الثقافات والتوجهات في العالم. ويسهم "تيم لاب فينومينا أبوظبي" في تكريس مكانة الإمارة كمركز ثقافي عالمي، مؤكداً التزامها بدعم الإبداع والابتكار والتبادل الثقافي العالمي.

جناح "حياكم في أبوظبي" في سوق السفر العربي

تماشياً مع شعار معرض سوق السفر العربي 2025: "تطوير سياحة الغد من خلال تعزيز التواصل"، يسلط جناح "حياكم في أبوظبي" الضوء على أبرز معالم الإمارة، مع التركيز على المنطقة الثقافية في السعديات، ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، وتجاربهما المتنوعة التي تمزج بين العافية والطبيعة والمغامرة.

ويوفر الجناح، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في قاعة الشيخ سعيد، برنامجاً حافلاً بالأنشطة التفاعلية والتجارب الحيّة، ويضم ما يزيد على 73 من الشركاء والجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في الإمارة، بما في ذلك الاتحاد للطيران، وميرال، وجزيرة ياس، وعدد من أبرز منشآت الضيافة في الإمارة.

يذكر أن استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 تهدف إلى استقطاب 39.3 مليون زائر سنوياً، والمساهمة في توفير 178 ألف وظيفة جديدة في القطاع، وزيادة السعة الفندقية إلى 50 ألف غرفة، إلى جانب رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 90 مليار درهم بحلول نهاية العقد الحالي.

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