الدوحة: في إطار التزامها بخدمة المجتمع وتعزيز التطوير المهني، تقدم إدارة التعليم المستمر والمهني في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان "التعليم والتعلّم للقرن الحادي والعشرين"، يستهدف مجموعة من المتدربين القطريين من جهات حكومية وخاصة.

شارك في البرنامج متدربون على مدار يومين، بإجمالي ثماني ساعات تدريبية، وركّز البرنامج على استراتيجيات التدريس الحديثة، ومناهج التعلّم المبتكرة، وأفضل الممارسات التربوية التي تتماشى مع متطلبات التعليم في القرن الحادي والعشرين، في ظل التحوّلات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

يحظى برنامج التعليم والتعلّم للقرن الحادي والعشرين بالاعتماد والتصديق من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار"، ويُقدَّم من خلال شبكة سيفال العالمية، بما يلبّي معايير دولية رفيعة في مجالي التعليم والتعلّم. وتُعدّ جميع الشهادات الممنوحة عند إتمام البرنامج بنجاح معترفًا بها دوليًا من قبل جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وشبكة سيفال.

وفي هذا الإطار، صرّح السيّد حمد الكواري، مدير إدارة التعليم المستمرّ والمهنيّ في الجامعة، بأنّ هذا التدريب يعكس الالتزام بدعم التطوير المهني للمتدربين القطريين، وتعزيز ممارسات التعليم الحديثة التي تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين. وأضاف: "نحرص من خلال هذه المبادرات على تمكين المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإحداث أثر إيجابي ومستدام في بيئات التعلّم، بما يسهم في بناء رأس مال بشري قادر على دعم مسيرة التنمية الوطنية"

نبذة عن البرنامج التدريبي:

يهدف برنامج التعليم والتعلّم للقرن الحادي والعشرين إلى تمكين المتدربين من اكتساب المهارات والنماذج الفكرية التي تؤهلهم للتعامل بفعالية مع بيئات التعلّم المستقبلية. ويجمع البرنامج بين الأسس التربوية الراسخة والتوظيف الهادف للتكنولوجيا، بما يساعد المشاركين على تصميم تجارب تعليمية تفاعلية مستدامة، تتمحور حول المتعلّم. كما يدعم البرنامج إعادة التفكير في أدوارالمعلّم وممارساته التعليمية بما يواكب احتياجات المتدربين وسوق العمل في الحاضر والمستقبل.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 70 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

