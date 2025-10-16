أعلن صندوق العمل "تمكين" عن انضمام شركة "دوو" المنصة المعززة بالذكاء الاصطناعي والمتخصصة في تحسين تجارب العملاء للمؤسسات، لقائمة مزودي الخدمة المعتمدين ضمن برنامج "التمكين الرقمي".

ويتضمن برنامج التمكين الرقمي الذي أطلقته "تمكين" في وقت سابق هذا العام مسارين رئيسيين، يتيح المسار الأول للمؤسسات الاستفادة من الحلول الرقمية بالتعاون مع مزوّدي خدمة معتمدين، من خلال تزويدهم بأدوات مبتكرة تعزز الإنتاجية وتلبي متطلبات أعمالهم. أما المسار الثاني، فيمنح المؤسسات حرية اختيار مزوّد الخدمة الأنسب لتقديم الحلول الرقمية بما يتوافق مع احتياجاتها.

وبموجب ذلك، ستتمكن المؤسسات من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها "دوو" كجزء من الدعم الذي يتيحه المسار الأول من برنامج التمكين الرقمي، والذي يمكّن المؤسسات من الوصول إلى الحلول الرقمية التي يتم تقديمها بالتعاون مع مزوّدي خدمة معتمدين، من خلال تزويدهم بأدوات مبتكرة تعزز الإنتاجية وتلبي متطلبات أعمالهم وبدعم كامل من صندوق العمل "تمكين".

حيث ستوفر "دوو" منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتضمن 4 خدمات أساسية وهي المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، روبوت المحادثة بالذكاء الاصطناعي لنظام إدارة علاقات العملاء، أداة ذكاء اصطناعي للتسويق وتحليلات تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الخدمات لمساعدة المؤسسات على تحسين وزيادة التفاعل مع العملاء، وتعزيز المبيعات من خلال دعم شخصي ومتعدد اللغات. إذ تُمكّن المنصة من أتمتة الردود على تطبيقات مثل واتساب وإنستغرام، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذكاء اصطناعي للدعم بشكل مخصص ومتوافق مع هوية المؤسسة، مما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز تجربة العملاء بشكل شامل.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أكّد السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو بصندوق العمل "تمكين" أهمية هذه الشراكة في تقديم الدعم للمؤسسات البحرينية لتعزيز نموها وتوجهها نحو رقمنة عملياتها واستدامتها والذي يعد أحد أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025. وأضاف: " نحن سعداء بانضمام مؤسسة بحرينية رائدة ومتميزة إلى قائمة مزودي الخدمة المعتمدين ضمن برنامج التمكين الرقمي، ولاسيما بعد أن شهدنا على نمو وتطور هذه المؤسسة منذ مراحل تأسيسها الأولى، وحتى نموها وتطورها لتكون اليوم أحد شركائنا الذين نفخر بهم."

من جانبه صرح حسين حاجي، الرئيس التنفيذي للنمو في شركة دوو: "في دوو، هدفنا بسيط وواضح، وهو مساعدة الشركات على التواصل بشكل أفضل مع عملائها من خلال تقنيات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي متحدثة بلغتهم وتفهم احتياجاتهم. من خلال هذه الشراكة مع تمكين أصبح بإمكاننا دعم المزيد من المؤسسات البحرينية للنمو والتحول الرقمي وتقديم تجارب عملاء أقوى باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذه خطوة مشوقة لنا، ومصدر فخر لمنظومة التكنولوجيا في مملكة البحرين."

يذكر أنّ برنامج التمكين الرقمي يأتي متماشيًا مع جهود “تمكين” في تعزيز نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع أولويات “تمكين” الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

-انتهى-

#بياناتحكومية