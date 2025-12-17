كشفت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أبرز توجهات السفر والوجهات الأكثر رواجاً لنهاية العام في السعودية، مما يمنح المسافرين رؤية أوضح وخيارات تساعدهم على تخطيط رحلات محلية مميزة وبكل سهولة.

إلى جانب ذلك، تقدم ويجو دليل التأشيرة الإلكترونية للعمرة، الذي يوضّح الخطوات الأساسية للتقديم ويقدّم إرشادات تساعد المسافرين على إتمام الإجراءات بسهولة والاستعداد لفترة أداء المناسك.

توجهات السفر لنهاية العام في السعودية

تكشف بيانات ويجو الحديثة عن ارتفاع في حجوزات السفر الداخلية بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، مع تزايد إقبال السكان على قضاء عطلة نهاية العام في المدن الرئيسية التي تشهد أجواء احتفالية مميزة.

ويشير خبراء ويجو إلى أن هذا النمو يعكس رغبة متزايدة لدى العائلات والشباب في الاحتفال داخل المملكة، مع الاستمتاع بتجارب متنوعة تعكس مشهد الترفيه والضيافة في السعودية.

وتبرز كلٌ من جدة التي أحرزت زيادة بنسبة 18.83% والدمام زيادة بنسبة 56.55% كأكثر الوجهات حجزاً عبر ويجو، وذلك بفضل الإقبال الكبير على الفعاليات الشتوية والتجمعات الحيوية والأنشطة الخارجية التي تناسب العائلات.

كما تواصل الرياض تصدّر قائمة الوجهات المحلية الأكثر طلباً لرحلات نهاية العام، بما يعكس مكانتها كمركز رئيسي للاحتفالات يجذب السكان من مختلف أنحاء المملكة.

رحلات تدمج بين العمرة وفعاليات نهاية العام

كما تظهر بيانات ويجو ارتفاعاً بنسبة 35.71% في الحجوزات الداخلية المتجهة إلى مكة مع اقتراب نهاية العام، مما يعكس اهتماماً متنامياً بإضافة بُعد روحاني إلى خطط السفر في هذه الفترة.

وينصح خبراء ويجو المعتمرين من المواطنين والمقيمين بتنظيم مواعيد وصولهم إلى جدة أو المدينة بما يتيح لهم الانتقال بسهولة لاحقاً إلى الرياض والاستمتاع بالأجواء والفعاليات المنتشرة في مختلف مدن المملكة.

ويتيح هذا المسار المزدوج للمعتمرين إتمام مناسكهم في مكة والمدينة وزيارة المواقع الدينية قبل الانتقال لاحقاً إلى أبرز فعاليات الموسم، بما في ذلك الألعاب النارية والفعاليات الموسيقية واللقاءات العائلية.

تأشيرة العمرة الإلكترونية: إرشادات أساسية للمسافرين

تسلّط ويجو الضوء على أبرز النقاط التي ينبغي مراعاتها عند التخطيط لرحلة العمرة:

مسارات التأشيرة: تختلف متطلبات أداء العمرة بحسب فئة المسافر، سواء كان مواطناً سعودياً، أو مقيماً يحمل إقامة سارية، أو زائراً قادماً من خارج المملكة.

المواطنون السعوديون يحتاجون فقط إلى استخراج تصريح العمرة عبر منصة نسك، بينما يتمكّن المقيمون من أداء العمرة باستخدام إقامتهم السارية أو أي تأشيرة سعودية صالحة إلى جانب تصريح نسك. أما الزوار من خارج المملكة، فيتعيّن عليهم الحصول على تأشيرة دخول مناسبة مثل تأشيرة العمرة أو السياحة أو بعض تأشيرات الزيارة والعبور عبر المنصات الرسمية، مع الالتزام بمتطلبات الجواز والحجوزات اللازمة.

طريقة التقديم: يمكن للمتقدّمين المؤهلين إكمال طلبات التأشيرة الإلكترونية عبر المنصات الرسمية التابعة للحكومة السعودية. وتشمل المتطلبات الأساسية عادةً جواز سفر ساري المفعول وصورة شخصية حديثة، إضافة إلى إثبات حجز الإقامة المؤكد عبر منصة نسك أو من خلال وكلاء معتمدين.

الصلاحية وضوابط الإقامة والأنشطة المسموح بها: تختلف مدة الإقامة وشروط الدخول والأنشطة المسموح بها باختلاف نوع التأشيرة. لذلك يُنصح المسافرون بالاطلاع على تفاصيل التأشيرة بدقة قبل البدء في التخطيط لرحلتهم.

التصاريح والخدمات: يمكن للمعتمرين الحصول على التصاريح الأساسية وأدوات الإرشاد والتنقل عبر المنصات الرقمية المعتمدة، مما يسهم في تسهيل الدخول والتنقل داخل مكة والمدينة.

الوصول والإقامة: يظل مطارا جدة والمدينة المنورة من أبرز نقاط الدخول لأداء العمرة. وعند اختيار مكان الإقامة، توصي ويجو بأخذ عدة عوامل في الاعتبار مثل القرب من الحرم وخيارات النقل واحتياجات التنقل للأفراد ومتطلبات العائلات.

الجاهزية للسفر: يُفضل الاحتفاظ بنسخ ورقية ورقمية من الوثائق المهمة، وتحميل التطبيقات المحلية اللازمة، ومتابعة التحديثات الرسمية لضمان رحلة منظمة وسلسة.

ملاحظة: يُنصح دائماً بالاطلاع على أحدث المعلومات الصادرة عن القنوات الرسمية للحكومة السعودية قبل التخطيط للرحلة أو البدء بها.

نبذة عن ويجو

يعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور.

