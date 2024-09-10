دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ شركة سنكري، المطور الرائد للعقارات الفاخرة في دبي، أن تعلن عن شراكة استثنائية مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الضيافة، لإطلاق أول مشروع في العالم لمساكن ريجنت في دبي.

سيتم إنشاء هذا المشروع الرائد في منطقة مرسى مارينا المرموقة في دبي، وسيضم 63 وحدة سكنية فائقة الفخامة تمتد عبر طوابق كاملة، بالإضافة إلى عشر فلل عائمة. ويمثل هذا المشروع الفريد من نوعه علامة فارقة لكل من سنكري ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG، حيث يعد أول مشروع سكني مستقل تديره ريجنت، ومن المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في مفهوم أسلوب الحياة الفاخرة. وصرح مارك فينيكس، الرئيس التنفيذي لشركة سنكري: "لقد تم جمع أفضل المواهب في هذا المجال لتحقيق رؤية عائلة سنكري."

وتعتبر الشراكة بين سنكري و مجموعة فنادق ومنتجعاتIHG نقطة تحول لكلا الطرفين، حيث تمزج بين الرؤية المبتكرة لسنكري والإرث العريق لعلامة ريجنت ضمن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG. من المتوقع أن تصبح مساكن ريجنت – سنكري بليس وجهة رئيسية، وإحدى العناوين السكنية الأكثر طلباً، بتجسيده للفخامة الحديثة الحقيقية في الإمارات. ويؤكد هذا المشروع التزام كل من سنكري مجموعة فنادق ومنتجعات IHG برفع معايير تجارب الضيافة الراقية ضمن بيئة سكنية متكاملة.

سنكري بليس

يقع سنكري بليس في قلب مرسى مارينا، وتم تصميمه ليكون وجهة حصرية للعيش الفاخر. يوفر هذا الموقع البارز على الواجهة البحرية للمقيمين إطلالات خلابة على خور دبي ووسط مدينة دبي، ليجمع بين الهدوء وراحة الحياة الحضرية. وقد تم تصميم سنكري بليس ليمنح تجربة معيشية فاخرة وحصرية، مع مرافق وخدمات من الدرجة الأولى تلبي الأذواق الراقية للمقيمين الباحثين عن حياة فاخرة.

ويقول محمد سنكري، رئيس مجلس إدارة سنكري، عن المشروع: "لسنكري بليس أهمية خاصة لي ولعائلتي. فهذا المشروع ليس مجرد تطوير عقاري؛ بل هو أساس لإرث نبنيه تكريمًا لوالدي. إنه يجسد التزام عائلتنا بالتميز والابتكار في العقارات، ونحن فخورون برؤتنا التي تتحقق في هذا الموقع المرموق."

ريجنت – إرث الفخامة

تتمتع علامة ريجنت بسمعة مرموقة في الفخامة والرقي، مع تاريخ طويل يضم عقارات أيقونية مثل كارلتون كان الشهير، الذي كان مقصدًا لنجوم هوليوود والنخبة العالمية. تشمل مجموعة ريجنت 10 عقارات حول العالم، تتواجد في بعض من أهم المدن العالمية: بكين، برلين، كان، تشونغتشينغ، هونغ كونغ، فو كووك، بورتو مونتينيغرو، شنغهاي على البوند، شنغهاي بودونغ، وتايبيه. ستكون مساكن ريجنت دبي - سنكري بليس أول مشروع رئيسي مستقل يتم تطويره من الأساس وهي بداية رؤية ريجنت لتوسيع بصمتها في مجال المساكن الفاخرة في المنطقة.

IHG للفنادق والمنتجعات – الضيافة الحقيقية من أجل الخير

تواصل مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، من خلال مجموعتها الواسعة من العلامات التجارية، توسيع وجودها في قطاع الفخامة. ويقول هيثم مطر، رئيس فنادق ومنتجعات IHG لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا :" تمثل مساكن ريجنت دبي - سنكري بليس فرصة فريدة لـ IHG لتعزيز عروضها في مجال المساكن ذات العلامات التجارية في دبي. نثق بأن شراكة المجموعة مع سنكري ستدفع نجاحاتها قدما في هذه المدينة الرائعة، حيث تلتزم بتقديم خيارات معيشية فاخرة للسكان في دبي."

ويعلق مارك فينيكس من سنكري قائلاً: "نحن متحمسون للشراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الضيافة، لتحقيق هذه الرؤية. تضع هذه الشراكة الأساس لمجمع سكني متطور بمعايير الخدمة الأعلى في الإمارات، مما يوفر للملاك والمقيمين تجربة ضيافة استثنائية في منازلهم. نحن فخورون بتقديم هذه الوجهة كـ سنكري بليس."

معلومات عن المشروع

ستضم مساكن ريجنت دبي - سنكري بليس 63 مسكنًا فاخرًا، كل منها مجهز بمسبح خاص ومساحات خارجية واسعة. يعكس التصميم المعماري، الذي صممه Foster + Partners ، أسلوب الحياة الفاخرة بهيكل برجي متدرج. سيتمتع السكان بإمكانية الوصول إلى مرافق عالمية المستوى، بما في ذلك مراكز اللياقة البدنية، جهاز محاكاة للجولف، سينما، وغرفة ألعاب. بالنسبة لعشاق الرياضة، هناك ملاعب للتنس والبادل، بينما يمكن لمحبي الطعام الفاخر الاستمتاع بغرفة تناول طعام خاصة، وصالة سيجار، كما يتضمن المشروع صالة أعمال، سبا كبيرة، وصالة للمقيمين، مما يضمن تلبية كل احتياجاتهم.

يختتم الدكتور سنكري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة سنكري، بقوله: "يعتبر هذا المشروع الرائد شهادة على رؤيتنا في إنشاء مشاريع تترك بصمة دائمة. نحن ملتزمون ببناء إرث ذو قيمة ويستحق الاحترام، وشراكتنا مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في مساكن ريجنت دبي - سنكري بليس هي خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الحلم."

سنكري:

شركة سنكري هي امتداد لإرث عائلي يزيد عن 40 عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعكس التميز والجودة الإماراتية. تأسست سنكري في فبراير 2023، وتسعى لتقديم مزيج يجمع بين التراث والتصميم الحديث، مع التزام راسخ بالجودة والسعي لتحقيق التميز في المجال المعماري.

تستند سنكري إلى رؤية مؤسسها الدكتور عبد القادر سنكري، الذي شكلت روحه الريادية إرث العائلة في الإمارات. واليوم، تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة، محمد سنكري، والرئيس التنفيذي، مارك فينيكس، تستمر الشركة في التطور، مدعومة بفريق تنفيذي ملتزم بتخطي المقاييس ووضع معايير جديدة في مجال العقارات الفاخرة. تضمن خبراتهم ورؤيتهم المشتركة أن كل مشروع هو أكثر من مجرد بناء، بل قصة تعكس التراث الغني والطموح الإماراتي.

فلسفة سنكري تقوم على الالتزام بالتميز والجودة والإتقان في كل مشروع ننجزه. الفخامة ليست مجرد كلمة نستعملها؛ بل هي أساس كل زاوية يتم تصميمها. ومع خبرة واسعة في تلبية احتياجات الأفراد ذوي الثروات العالية، يسعى فريق سنكري إلى تجاوز الحدود لتحقيق أسلوب حياة وضيافة راقية حقًا في الإمارات.

رؤيتنا تتماشى بشكل وثيق مع تطلعات دبي وأهداف القيادة الإماراتية. نحن ملتزمون بدعم التطوير المستمر للإمارة من خلال بناء معالم تجمع بين التقاليد والابتكار، مما يعزز دورنا الريادي في قطاع العقارات الفاخرة.

لمحة عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG:

مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، هي شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة ومُدرجة في بورصة لندن تحت الرمز (IHG)، وفي بورصة نيويورك تحت الرمز (IHG (ADRs، وتهدف إلى توفير خدمات الضيافة الراقية الدائمة.



وتضم محفظة المجموعة 19 علامة فندقية، إلى جانب نادي مكافآت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع الفنادق على مستوى العالم. وتمتلك المجموعة ما يزيد على 6,400 فندق في أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 2,200 فندق قيد التطوير.

الرفاهية ونمط الحياة الفاخرة: فنادق ومنتجعات سيكس سينسز، وفنادق ومنتجعات ريجينت، وفنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وفنادق فينيت كوليكشن، وفنادق ومطاعم كيمبتون، وفندق إنديجو

فنادق ومنتجعات سيكس سينسز، وفنادق ومنتجعات ريجينت، وفنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وفنادق فينيت كوليكشن، وفنادق ومطاعم كيمبتون، وفندق إنديجو الفنادق الفاخرة: فنادق فوكو، وفنادق ومنتجعات هيولوكس، وفنادق ومنتجعات كراون بلازا، وفنادق إيفين

فنادق فوكو، وفنادق ومنتجعات هيولوكس، وفنادق ومنتجعات كراون بلازا، وفنادق إيفين العلامات الرئيسية : هوليداي إن إكسبرس، وفنادق ومنتجعات هوليداي إن، وفنادق جارنر، و فنادق أفيد.

هوليداي إن إكسبرس، وفنادق ومنتجعات هوليداي إن، وفنادق جارنر، و فنادق أفيد. الأجنحة : أجنحة أتويل، وستايبريدج سويتس، وهوليداي إن كلوب فاكيشنز، وكاندلوود سويتس

أجنحة أتويل، وستايبريدج سويتس، وهوليداي إن كلوب فاكيشنز، وكاندلوود سويتس الشركاء الحصريون: منتجعات إبروستار بيتش فرونت ريزورتس

تعد مجموعة فنادق إنتركونتيننتال المحدودة الشركة القابضة للمجموعة، وهي مسجلة وتعمل بموجب قوانين إنجلترا وويلز. كما يعمل أكثر من 375 ألف موظف في جميع مكاتب ومرافق المجموعة في أنحاء العالم.



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