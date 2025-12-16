احتفلت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات ومساحات مكتبية وخدمية بواحة المعرفة مسقط، وذلك تحت رعاية المهندس داود بن سالم الهدّابي، الرئيس التنفيذي لـ "مدائن"، بتكلفة استثمارية تصل إلى 9 ملايين ريال عماني وبتطوير من الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار.

وأوضح المهندس جعفر بن محمد العجمي، مدير عام واحة المعرفة مسقط، أن المشروع يعد خطوة استراتيجية لتعزيز البنية الخدمية في الواحة وتهيئة بيئة عمل محفزة للشركات المستثمرة في واحة المعرفة مسقط، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن مسار استراتيجي تتبناه مدائن لتطوير مدنها الصناعية وتعظيم الاستفادة من مواقعها الحيوية، بما يدعم كفاءة التشغيل ويعزز البنية الخدمية لمواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويشكل المشروع نموذجاً للتخطيط طويل المدى الذي يوازن بين متطلبات الحاضر واحتياجات التوسع المستقبلي.

وأضاف العجمي أن مدائن تواصل تنفيذ مشاريع نوعية بهدف رفع تنافسية المدن الصناعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيراً إلى أن المشاريع الداعمة للبنية الخدمية تُعد عنصراً أساسياً في تعزيز استدامة الاستثمارات وتقديم بيئة أعمال متكاملة الخدمات، بما يسهم في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية عمان 2040.

ويقام مشروع مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات ومساحات مكتبية وخدمية بواحة المعرفة مسقط على مساحة أرض تبلغ 14,863 متر مربع ومساحة بناء تبلغ 52,221 متر مربع، ويشتمل المبنى الذي يتكون من طابق أرضي وأربعة أدوار على مرافق وخدمات متنوعة تشمل مساحات مكتبية (7,000 متر مربع)، ومساحات تجارية (1,500 متر مربع)، ومواقف سيارات واسعة تصل إلى 1,500 موقف بالإضافة إلى مساحة لتقديم خدمات صيانة سريعة للسيارات، ومساحات للمحلات والمقاهي والخدمات الأخرى. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع وتشغيله خلال شهر نوفمبر من عام 2027.

يذكر أن حجم الاستثمار التراكمي في واحة المعرفة مسقط ارتفع مع نهاية العام 2024 إلى (312,520,205) ريال عماني، بينما تجاوز إجمالي عدد المشاريع الـ (200) مشروعاً يعمل بها (2621) موظفاً، وتقام هذه المشاريع على مساحة إجمالية تبلغ (759566) متر مربع، وتركز واحة المعرفة مسقط على استقطاب قطاعات متنوعة تدعم الاقتصاد المعرفي مثل التقنية والاتصالات، خدمات الأعمال، التعليم والتدريب، الصناعات الإبداعية، وريادة الأعمال والابتكار، حيث تُسهم هذه الأنشطة في خلق بيئة متكاملة محفزة للابتكار، وتوفير فرص عمل نوعية، واستقطاب استثمارات نوعية تعزز مكانة عُمان كمركز إقليمي رائد في مجال التقنية.

-انتهى-

#بياناتحكومية