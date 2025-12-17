مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية : فاز تحالف تقوده "ماتيتو يوتاليتيز"، الشركة العالمية الرائدة في استثمار وتطوير وتشغيل وتوفير الحلول المستدامة لإدارة المياه، ويضم كلاً من شركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وشركة "سكاي بريدج المحدودة" بعقدٍ لتطوير مشروع محطة حدا المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة، الذي مُنح من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه.

سيلعب هذا المشروع دورًا حيويًا في تعزيز البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي في مكة المكرمة، إحدى أهم مدن المملكة، ما يدعم نموها السكاني المتزايد، ويُلبي احتياجات ملايين الحجاج والمعتمرين سنويًا. يتوافق هذا التطور مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، والتي أُطلقت ضمن إطار رؤية السعودية 2030، ووضعت إطارًا موحدًا لتعزيز حوكمة القطاع، وتعزيز كفاءته التشغيلية، فضلًا عن تسريع مشاركة القطاع الخاص في مختلف مراحل سلاسل القيمة للمياه.

ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للمياه، تستهدف المملكة العربية السعودية معالجة ما يصل إلى 10 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا بحلول عام 2030، مع إعادة استخدام 70% من تلك المياه المعالجة، بما يسهم في تعزيز اقتصاد مائي دائري ومرن بالكامل. كما يدعم مشروع محطة حدا الأهداف الوطنية المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي بشكلٍ مباشر من خلال زيادة قدرات معالجة مياه الصرف الصحي وتمكين إعادة استخدامها على نطاق واسع في منطقة مكة المكرمة.

ويُطوَّر المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT) لمدة 25 عامًا، بطاقة معالجة أولية تصل إلى 100,000 متر مكعب يوميًا، مع إمكانية التوسع إلى 250,000 متر مكعب يوميًا لتلبية الطلب المتنامي. ويشمل نطاق عمل التحالف تصميم وتمويل وبناء وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي وما يرتبط بها من مرافق، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يتضمن تطوير نظام متكامل لإعادة استخدام المياه المعالجة، يضم خزان تخزين كبير وخط نقل يمتد لمسافة 38 كيلومترًا، بطاقة معالجة تصل إلى 350,000 متر مكعب يوميًا.

حول هذا، قال المهندس خالد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه: يمثل مشروع محطة حدة المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي محطةً مهمة في مسار تطوير قطاع المياه، ويجسد قوة نموذج الشراكة الذي تتبناه شركة المياه الوطنية. إن اختيار التحالف الذي تقوده "ميتيوتو يوتاليتيز" يعكس ثقة المستثمرين المستمرة بالسوق السعودي وبصلابة بيئة الاستثمار فيه.

وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 عبر رفع كفاءة المعالجة وتعزيز إعادة الاستخدام كخيار مستدام للموارد المائية. ونواصل في شركة المياه الوطنية أداء دورنا كمشتري وميسر للمشاريع، لضمان تنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم تطلعات المملكة وتسهم في تنمية هذا القطاع الحيوي.

من جانبه صرّح رامي غندور، الرئيس التنفيذي لشركة ماتيتو يوتاليتيز، بأن الفوز بمشروع محطة حدا المتكاملة يعكس قوة التعاون المستمر مع الشركة السعودية لشراكات المياه، ويعزز توجه الشركة نحو الاستثمار في ابتكار حلول مستدامة لإدارة المياه في المملكة. وأضاف: "بعد نجاحنا في مشروع محطة معالجة المياه في الدمام، يأتي هذا المشروع ليشكل خطوةً مهمة أخرى في مسيرة الشركة في النمو لعام 2025، لنواصل بذلك التزامنا بدعم الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030.

من جانبه، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: "اختيارنا كشريكٍ قيادي في تحالفٍ لتنفيذ مشروع محطة الحدا لمعالجة مياه الصرف الصحي، يعكس التزامنا بدعم بنية تحتية مائية مرنة ومستدامة وجاهزة للمستقبل، ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل على الصعيد الإقليمي أيضًا".

وأضاف آل علي: "نعتز بالتعاون مع الشركة السعودية لشراكات المياه، وبكوننا جزءًا من تحالفٍ يضم نخبة من الشركات الإقليمية والدولية الرائدة، في مشروعٍ سيسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية لمعالجة مياه الصرف الصحي في مكة المكرمة، ويدعم الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاع المياه".

قال المهندس هشام الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي بريدج المحدودة"، تعليقًا على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع: "يمثل الفوز بمشروع محطة حدا المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي إنجازًا بارزًا يعزز التزام شركة سكاي بريدج بتطوير بنية تحتية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ونحن فخورون بالشراكة مع أعضاء التحالف، شركة ماتيتو يوتاليتيز وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، ونتطلع إلى تقديم حل عالمي المستوى ومستدام لمعالجة مياه الصرف الصحي لسكان وزوار مكة المكرمة، بما يضمن تحقيق فوائد بيئية واجتماعية طويلة الأمد من خلال إعادة استخدام المياه."

صُمّمت محطة حدا المتكاملة لتعزيز قدرات معالجة مياه الصرف الصحي في واحدة من أهم المدن الاستراتيجية بالمملكة. وسيسهم نظام إعادة الاستخدام المتكامل في ترشيد استهلاك الموارد المائية، وتلبية احتياجات الري، إضافةً إلى تحسين النتائج البيئية. كما ستقوم المحطة بتزويد المؤسسة السعودية للري بالمياه المعالجة، فيما من المتوقع بدء التشغيل التجاري للمحطة خلال الربع الأخير من عام 2028.

نبذة عن ماتيتو يوتاليتيز:

بفضل مبادئها التأسيسية القوية المتمثلة في التأثير، الاستدامة، والابتكار، نجحت ماتيتو يوتاليتيز في إثبات مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال استثمار وتشغيل وتطوير حلول الإدارة المستدامة للمياه والأصول المائية المقاومة للتغيرات المناخية. وعلى مدى أكثر من 25 عامًا، رسّخت الشركة مكانتها الرائدة بفضل الخبرات الواسعة والمعرفة العميقة التي اكتسبتها في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ إذ نجحت في تنفيذ ما يزيد عن 35 مشروعًا رائدًا في عدد من الدول، من بينها السعودية، والإمارات، وقطر، ومصر، وأوزبكستان، ورواندا، وصربيا، وغيرها.

ومن أبرز إنجازات الشركة ريادتها في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي في الصين خلال الفترة من 2008 إلى 2018، حيث أدارت قدرة معالجة بلغت 1.8 مليون متر مكعب يوميًا. كما عززت قدرات مراقبة شبكات المياه عبر استحواذها على شركة DouroECI البرتغالية، وساهمت في توسيع استثمارات البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ في أفريقيا من خلال منصة تطوير البنية التحتية للمياه في أفريقيا (AWID)، التي أُطلقت بالشراكة مع "بريتيش إنترناشونال إنفستمنت" (BII).

منذ تأسيسها عام 1958، رسخت ماتيتو مكانتها كشركة عالمية رائدة في تقديم حلول مائية متطورة، مستندةً إلى عقود طويلة من الخبرة في مجالات الهندسة والتشغيل والابتكار، حيث كانت أول من أدخل تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه خارج الولايات المتحدة عام 1972. ومنذ ذلك الحين، تواصل الشركة مسيرتها في توفير حلول مائية مبتكرة في مختلف أنحاء العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات