الإطلاق يتماشى مع تجاوز حجم تعاملات العقارات في دبي 431 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 و761 مليار درهم في 2024، مما يعزز الطلب القوي على المجتمعات السكنية متوسطة المستوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بدأت شركة إمباير للتطوير العقاري رسميًا أعمال الإنشاء في مشروع إمباير ليك فيوز، وهو المشروع السكني الرئيسي السادس للشركة في دبي، والذي تم إطلاقه في وقت يستمر فيه سوق العقارات بالإمارة في تحقيق معالم أداء جديدة. سجلت دبي تعاملات عقارية بقيمة 431 مليار درهم في النصف الأول فقط من عام 2025، فيما أغلقت عام 2024 بتعاملات بقيمة 761 مليار درهم و226,000 معاملة فردية، وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. ومع نمو السكان الذي يتجاوز 100,000 نسمة سنويًا، يظل الطلب على المنازل الفاخرة الميسورة والمتصلة جيدًا قويًا، مما يجعل منطقة ليوان من أكثر المناطق الواعدة في المدينة.

يقع إمباير ليك فيوز استراتيجيًا بين واحة دبي للسيليكون والمدينة الأكاديمية، ويتيح وصولًا سلسًا عبر طريق العين دبي (E66) وطريق الشيخ محمد بن زايد (E311). ويحيط بالمشروع مراكز تعليمية، ومجمعات ابتكار، ومرائب تكنولوجية، ومرافق مجتمعية أساسية، ويقع في منطقة شهدت توسعًا سريعًا في البنية التحتية وارتفاع مستويات الإشغال. تبلغ معدلات الإشغال في المجتمعات السكنية في ضواحي دبي أكثر من 90%، فيما تتراوح عوائد الإيجار في مناطق السوق المتوسطة بين 6% و8%، مدفوعة بالطلب من العائلات والشباب المتجهين نحو الأحياء السكنية المخططة بالكامل.

سيشمل البرج السكني الذي تم إطلاقه حديثًا 37 طابقًا ويحتوي على 634 شقة عصرية، تشمل استوديوهات، وشقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتين نوم، إلى جانب ستة دوبلكسات فاخرة من ثلاث غرف نوم. كل وحدة مجهزة بأنظمة المنازل الذكية، ومطابخ مجهزة بالكامل، وتصميم داخلي عصري، ونوافذ واسعة تعزز دخول الضوء الطبيعي. كما ستوفر بعض الوحدات المميزة شرفات بها أحواض سباحة خاصة، لتقديم مستوى راقٍ من الرفاهية الحديثة لمجتمع ليوان. تبلغ المساحة البنائية للمشروع حوالي 750,000 قدم مربع، وقد صُمم مع مراعاة الجانبين الوظيفي والجمالي، بما في ذلك أربعة مستويات مخصصة لمواقف السيارات مصممة بشكل فني، مما يميز المشروع ويعزز من سهولة الاستخدام ويُرفع من الهوية البصرية للبرج.

تتضمن طابق الترفيه الكامل أكثر من 16 مرفقًا فاخرًا، بما في ذلك سينما داخلية، ومنشأة للكريكيت، وملعب مصغر للجولف، وملعب كرة سلة، ومناطق أنشطة للأطفال، ومركز لياقة بدنية حديث، ومساحات للعناية بالصحة، ومسبح لا متناهي. صُممت هذه المرافق لدعم رؤية إمباير في إنشاء مجتمعات غنية بأسلوب الحياة توفر الترفيه، والصحة، والراحة، والتفاعل الاجتماعي في الحياة اليومية. وسيدعم البرج تسعة مصاعد عالية السرعة لضمان حركة فعالة للمقيمين في المبنى.

وفي كلمة له خلال مراسم وضع حجر الأساس، قال كامران غني، الرئيس التنفيذي لشركة إمباير للتطوير العقاري: "يستمر سوق العقارات في دبي بإظهار قوة ملحوظة، مع أكثر من 431 مليار درهم من المعاملات في النصف الأول فقط من عام 2025. وهذا يثبت أن الطلب على المجتمعات المتوسطة المستوى والموقع الاستراتيجي يتزايد باستمرار. إمباير ليك فيوز هو استجابتنا لهذا الطلب: تطوير يجمع بين الحياة الذكية، والاتصال القوي، والقيمة طويلة الأمد. تتطور ليوان لتصبح واحدة من أكثر المراكز السكنية الاستراتيجية في دبي، ويعكس هذا المشروع التزامنا طويل الأمد ببناء مجتمعات تلبي احتياجات السكان المعاصرين".

وأضاف مصطفى غني، مدير شركة إمباير للتطوير العقاري: "تم تصميم إمباير ليك فيوز بفهم عميق لما تبحث عنه العائلات والشباب اليوم: تخطيطات عملية، وتكنولوجيا ذكية، ومرافق تعزز بناء المجتمع، وسهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية والمراكز التعليمية. ومن خلال تخصيص أربعة مستويات كاملة للطابق السفلي كمواقف سيارات، تمكنا من تعزيز جودة الواجهة والتعبير المعماري العام، لضمان تقديم المبنى لمظهر حديث ونظيف. تم تصميم طابق الترفيه بعناية لتعزيز قابلية العيش. ومع استمرار نمو ليوان وجذبها للسكان طويل الأمد، نعتقد أن هذا المشروع سيساعد في وضع معيار جديد للجودة والراحة ضمن قطاع الفخامة الميسورة."

يتماشى إطلاق إمباير ليك فيوز مع النشاط القوي للمبيعات على الخطة المسبقة في دبي، حيث تمثل المعاملات على الخطة المسبقة أكثر من 55% من جميع المبيعات السكنية في 2024-2025، مدفوعة بثقة المستثمرين، وخطط الدفع الجذابة، وارتفاع قيم الإيجار في المجتمعات السكنية الضواحي. ويستمر النمو السكاني المتعدد الجنسيات في دبي، والذي يضم حاليًا سكانًا من أكثر من 200 جنسية، في خلق امتصاص مستمر وطلب طويل الأمد على المنازل في مجتمعات متصلة جيدًا مثل ليوان.

وأعلنت شركة إمباير للتطوير العقاري أن إمباير ليك فيوز من المقرر الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2028، مما يعزز التزام الشركة بالتسليم في الوقت المحدد والتميز في البناء. ومع استمرار دبي في مسارها التصاعدي مع التنويع الاقتصادي القوي، ونمو السكان السريع، وارتفاع الاستثمار في البنية التحتية، من المتوقع أن يصبح إمباير ليك فيوز علامة سكنية بارزة في ليوان وشهادة على التزام إمباير في تصميم مجتمعات تقدم قيمة وجودة ومعيشة عصرية.

تُعد إمباير للتطوير العقاري واحدة من أسرع شركات التطوير العقاري نموًا في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم منازل فاخرة عالية الجودة بأسعار ميسورة. تمتلك محفظة تضم سبعة مشاريع عقارية تشمل 1,500 منزل بقيمة تطوير إجمالية تتجاوز 2 مليار درهم. وقد سلّمت بالفعل ثلاثة من المشاريع السبعة، فيما المشاريع الأربعة المتبقية في مراحل تطوير مختلفة.

تعد إمباير للتطوير العقاري جزءًا من مجموعة غني هولدينغز، وهي تكتل أعمال متنوع تأسس عام 1995، ولها مصالح في الضيافة، والسياحة، والعقارات، والتجارة، والسيارات، وما بعد البيع، وتأجير السيارات. وتقود المجموعة كامران غني، وهو قائد أعمال ذو رؤية، أسس نظام إدارة شفاف يربط جميع أعمال المجموعة معًا بطريقة سلسة.

تمتلك غني هولدينغز فندق بارك ريجيس بيزنس باي، وشركة زون توريزم، وهوت ويلز لتأجير السيارات، وكولومبيا للسيارات المستعملة وقطع الغيار، وبلازو للتطوير العقاري.

الموقع الإلكتروني: https://empiredevelopments.ae

