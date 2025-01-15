سعد الوزان: " UBL" يًعيد تعريف مجمعات الأعمال ويعزز مكانة القاهرة الجديدة كمركز أعمال عالمي في مصر.

والي دولاتي: المشروع يقدم مساحات متنوعة وأنظمة سداد مرنة تجعله وجهة مثالية للشركات الكبرى ورجال ورواد الأعمال.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفاهيم التطوير التجاري والإداري، أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في مصر، عن إطلاق مشروعها العملاق الجديد "Urban Business Lane" (UBL). يُعد هذا المشروع أحد أكبر مجمعات الأعمال الاستثمارية في مصر، ويُقام على مساحة تزيد عن ١٥٥ألف متر مربع في منطقة القاهرة الجديدة، ويتم تنفيذ المشروع برؤية حديثة وفلسفة مبتكرة تتماشى مع التطورات الاقتصادية والعقارية والاجتماعية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية.

يُعد " UBL" مجمع الأعمال الاستثماري المتكامل أحد المشروعات المتميزة، خاصةً أنه أحد المناطق المهمة من المخطط التنفيذي لمشروع "UrbanWalk¬"، ويُعد مشروع "UrbanWalk" مشروعًا عملاقًا متكاملًا، مقررًا أن يكون بمثابة "وسط البلد" لمنطقة التجمع الخامس، وهو أحد أبرز المشروعات متعددة الاستخدامات الجاري تطويرها في مصر.ويمثل مشروع" UBL" نموذجًا جديدًا لبيئة العمل الحديثة، حيث تم تصميم المشروع المتميز للتعبير عن مفهوم حديث للأعمال وهو " العمل خارج نطاق الجدران"

(Work Beyond The Walls)، مما يتيح خيارات مرنة للعمل سواء من المكتب أو من المناطق المفتوحة و الحديقة، ليقدم بذلك للشركات والمكاتب الكبرى، سواء المحلية أو العالمية، بيئة عمل متطورة ومتكاملة تتيح لهم المزيد من التطور مما يسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة تعزز من نمو الاقتصاد المصري.

"يُمثل "Urban Business Lane" قفزة جديدة نحو تحقيق رؤية شركة تعمير الطموحة لدعم مجتمع الأعمال، عبر تقديم مجموعة متنوعة من الحلول الإدارية والتجارية المبتكرة ، لخدمة الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة (SMEs) ورواد الأعمال. يأتي المشروع بتصميم مبتكر يتبع مفهوم المكاتب المتكاملة والمزودة بالخدمات الحديثة، مع مساحات مكتبية مرنة تبدأ من ٦٣ مترًا مربعًا، وتصل إلى ١٢,٠٠٠ متر مربع كمبنى كامل مستقل. يضم المشروع مرافق مماثلة للفنادق الفاخرة، مما يسهل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ويخلق بيئة عمل مثالية للشركات الكبرى. يشمل ذلك غرف الاجتماعات، غرف السيرفرات، خدمات House Keeping، والخدمات القانونية، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأعمال وتحقيق تطلعاتها.

ويتميز "UBL" بوجود مساحات خارجية متعددة، حيث يوفر الطابق الأرضي منافذ للتسوق ومطاعم ومقاهي، بالإضافة إلى مساحات مفتوحة مزودة بمظلات طبيعية ، بجانب توافر بيئة عمل في الحديقة التي تبلغ مساحتها ٦٠ الف متر مربع، مناطق عمل خارجية بإطلالات خلابة، بجانب وجود مرافق مشتركة تشمل مناطق انتظار، مطابخ صغيرة مشتركة، غرف اجتماعات مشتركة، واستقبال في كل طابق.، إضافة إلى تميزها بموقع قريب من الخدمات بجوار محطات المونوريل ومجموعة من الأنشطة السكنية والتجارية والترفيهية، مع أنظمة سداد مرنة تصل إلى ٧سنوات، مما يجعله وجهة مثالية للشركات الباحثة عن بيئة عمل متكاملة.

أعرب سعد الوزان، رئيس مجلس إدارة شركة تعمير، عن فخره بإطلاق مشروع "UBL"، الذي جاء ليسهم في تغيير المفاهيم التقليدية حول مجمعات الأعمال الاستثمارية. وقال: "المشروع ليس مجرد مجمع أعمال إداري وتجاري، بل هو بيئة عمل متكاملة مصممة لدعم مجتمع الأعمال المحلي والدولي، حيث يتميز بهوية فريدة، تقوم على أن المباني ليست مجرد هياكل ثابتة، بل تعكس مفهوم الحركة في تصميمها؛ فالسير في الممرات المخصصة للمشاة داخل المشروع يُشبه زيارة مدينة حقيقية مستوحاة من الغرب وممزوجة بنكهة الأحياء المحببة مثل المعادي، الزمالك، وجاردن سيتي، وبذلك يعكس المشروع التزام شركة تعمير بتطبيق أعلى معايير الجودة والابتكار.

وأكد والي دولاتي، نائب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة حرصت على التعاون مع أفضل الشركات العالمية منها، شركة ARCHITECTURESTUDIO الفرنسية التي قامت بتصميم مجموعة من أكبر المشروعات العالمية مثل: مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا، ومعهد العالم العربي في باريس، ومتحف العلوم الطبيعية في الصين، وبرج "Nouvel Acacia" ، وهو أول برج منخفض الكربون في منطقة الأعمال "La Défense" في باريس، واضافة إلى المسرح الوطني في البحرين، وذلك لضمان تقديم تصميم متميز للمشروع وتنفيذه وفقًا لأحدث معايير البناء المستقبلية، مما يجعله وجهة تجمع بين الجوانب الترفيهية والعملية، لخلق بيئة عمل متكاملة وصديقة للبيئة تلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية.

تعزيزًا لرؤية شركة تعمير في تقديم مشروعات تعكس أرقى المعايير العالمية، فقد أسندت الشركة تصميم المناظر الطبيعية لمشروع "أربن ووك" إلى شركة "Gillespies" العالمية الرائدة في مجال تصميم المناظر الطبيعية. تمتلك "Gillespies" خبرة واسعة في تطوير مشاريع متميزة من خلال التصميم، مثل:

"One Hyde Park" في لندن، الذي يُعتبر من أرقى المشاريع السكنية والتجارية في المدينة،

و " Google Headquarters " في لندن، الذي يعد من أبرز المراكز التكنولوجية الحديثة في العالم، بالإضافة إلى حديقة متحف "The Louvre" في أبوظبي. كما تولت شركة "Solidere S.A.L." إعداد المخطط الرئيسي لمشروع Urban Walk، وهي معروفة بمشاريعها البارزة، بما في ذلك إعادة تطوير وسط مدينة بيروت، حيث قامت بإعادة تطويره بشكل استثنائي ليصبح واحدًا من أبرز وأجمل الوجهات في العالم العربي. كما قامت الشركة بترميم متحف "Sursock" في الأشرفية ببيروت والذي يُعد من أبرز المعالم الثقافية في لبنان، بالإضافة إلى تصميم مشروع "Muzhaimyah Avenue" والذي يعتبر أحد المعالم الرئيسية في المملكة العربية السعودية.يجسد هذا التعاون بين الخبرات العالمية والرؤية المستقبلية لشركة تعمير، حرصها على تقديم بيئة عمل وحياة تتميز بالابتكار والجودة.

من جانبه، قال محمد يونس رئيس القطاع التجاري بشركة التعمير والاستشارات الهندسية، إن مشروع "UBL" يتمتع بمزايا متعددة تجعله وجهة مثالية للشركات الكبرى ورواد الأعمال. وأوضح: "المشروع يقدم بيئة عمل عصرية تلبي تطلعات مختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية. فهو يُجمع بين المساحات الإدارية والتجارية المصممة بعناية ودقة وفقًا لفلسفة مبتكرة، مما يجعله الخيار الأمثل للشركات بمختلف أحجامها."

وأضاف: "يتمتع المشروع بموقع استراتيجي في قلب القاهرة الجديدة، بجوار مشروع "أزاد" أحد التجمعات السكنية الاستثنائية، المملوكة لشركة التعمير والاستشارات الهندسية، والذي يمثل أحد المحطات المهمة في اخر خمس سنوات في تاريخ شركة تعمير، كما يقع بالقرب من الجامعة الأمريكية، وعلى بعد ٢٠ دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة و ١٥ دقيقة من مطار القاهرة الدولي، والعديد من الوجهات الحيوية المهمة لرجال الأعمال. وتصل المساحات الإدارية إلى ٦٦ ألف متر مربع، بينما تبلغ المساحات التجارية ١٦ ألف متر مربع، مع الاستفادة من المناطق المشتركة داخل الحديقة المركزية الممتدة على ٦٠ ألف متر مربع. ويضم المشروع مناطق خاصة للسيارات تسع لأكثر من ٣٠٠٠سيارة، مما يعزز راحة العملاء والزوار.

واختتم محمد يونس قائلاً: يٌمثل مشروع "UBL" معيارًا جديدًا لمجمعات الأعمال في السوق المصري، حيث يجمع بين التميز في التصميم والوظيفية العالية، لسهم مشروع "UBL" المتميز في إعادة تعريف مشهد الأعمال ليس في القاهرة وحدها بل في مصر والمنطقة بأسرها، وذلك من خلال ترسيخ مفهوم " العمل خارج نطاق الجدران " (Work Beyond The Walls)، مما يجعله خيارًا مثاليًا لجميع الشركات ورواد الأعمال."

شركة التعمير والاستشارات الهندسية "تعمير" هي إحدى الشركات الرائدة في القطاع العقاري المصري، التي تمتلك محفظة من المشروعات التي أسهمت في تشكيل معالم السوق العقاري في مصر. تأسست الشركة في عام ١٩٥٤ برأس مال قدره ٥.٥ مليون جنيه، وبدأت مسيرتها كشراكة بين الحكومة المصرية، البنوك، وشركات التأمين، مما مكّنها من تحقيق نجاحات منذ بداياتها ووضعها على مسار الريادة في السوق.

إدراج الشركة في البورصة المصرية عام ١٩٩٦ شكّل نقطة تحوّل استراتيجية في مسيرتها، حيث أتاح لها التوسع وتعزيز قدرتها التنافسية. مع إعادة هيكلة الشركة، وامتلاك المستثمرين الحصة الأكبر ،تمكنت شركة تعمير من تعزيز استراتيجياتها وتوسيع نطاق مشاريعها العقارية لتواكب احتياجات السوق المتجددة.

من بين أبرز المشاريع التي قامت الشركة بتطويرها هي الأحياء السكنية الشهيرة مثل حي المعادي، حي شيراتون، وحي السفارات. إضافة إلى مشروعات هامة أخرى مثل إسكان الميريلاند والفندق الفاخر أوبروي (موفنبيك حاليًا) في أسوان. كما تميزت الشركة بتطوير مشروعات خدمية ورياضية مثل المبنى الاجتماعي للنادي الأهلي في جزيرة الزمالك، نادي الشمس بمصر الجديدة، و نادي الزمالك. كما قامت الشركة بتسليم أكثر من ٢٨,٠٠٠ وحدة سكنية وتجارية، ما يعكس أثرها في السوق العقاري المصري. تضم وحدات شركة تعمير ١١٢,٠٠٠ نسمة، وهو ما يعادل عدد سكان لوكسمبورج، ويزيد بثلاثة أضعاف عن عدد سكان إمارة موناكو.

لم تقتصر إنجازات شركة تعمير على السوق المصري فقط، بل امتدت لتشمل دولًا عربية وأفريقية مثل ليبيا وسوريا والسعودية والنيجر، حيث قامت بتطوير مشروعات متميزة ساهمت في تطوير القطاع العقاري في تلك الدول. من خلال هذه المشاريع، تمكنت الشركة من تطبيق خبراتها المتنوعة في مجالات التخطيط والتطوير العقاري، كما عملت على تلبية احتياجات هذه الأسواق المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التوسع الدولي ساعد الشركة في نقل المعرفة والابتكار من السوق المصري إلى أسواق أخرى.

لقد تمكنت شركة تعمير من تقديم خدماتها لثلاثة أجيال من العملاء، مما يعكس قدرتها على الاستمرار في تحقيق التميز والجودة العالية في مشاريعها. ويبرز هذا الإنجاز قوة الشركة في التكيف مع التغيرات السريعة التي يشهدها السوق العقاري.

تستمر شركة تعمير في تحقيق رؤيتها ، وتظل واحدة من أهم الشركات التي شكلت وتساهم بشكل مستمر في النمو العقاري المصري، ملتزمة بتقديم مشاريع مبتكرة تواكب التوجهات العالمية في القطاع العقاري.

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