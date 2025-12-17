الكويت، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمنسق عالمي مشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة الطرح الخاص بشركة «الشركة العملية للطاقة» (ش.م.ك.م) وإدراج الشركة في السوق "الأول" ببورصة الكويت.

عرضت «الشركة العملية للطاقة» نسبة 45.9% من رأسمالها المصدر من خلال بيع 260 مليون سهم، والتي شملت إصدارًا أوليًا لـ 94.5مليون سهم جديد وبيعًا ثانويًا لـ 165.5مليون سهم قائم، بسعر 212 فلسًا كويتيًا للسهم الواحد.

جمعت الصفقة 55مليون دينار كويتي (179 مليون دولار أمريكي)، مما يعني ضمنيًا أن القيمة السوقية بعد الطرح بلغت 120 مليون دينار كويتي (391 مليون دولار أمريكي). شهد الطرح مشاركة قوية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتمت تغطية دفتر الأوامر الإجمالي بأكثر من 5 مرات، مما جذب طلبات بقيمة حوالي 276 مليون دينار كويتي (898 مليون دولار أمريكي).

كان الهدف من الطرح هو تنويع قاعدة مساهمي «الشركة العملية للطاقة»، وتعزيز الحوكمة، وزيادة الوضوح والظهور أمام المجتمع الاستثماري، مع دعم تحسينات الميزانية العمومية ومبادرات النمو في الكويت والمنطقة الأوسع.

بدأ تداول أسهم العمل للطاقة في السوق الأول لبورصة الكويت تحت رمز"ALF TAQA".

وقد تأسست «الشركة العملية للطاقة» عام 2015، وهي الشركة الكويتية الرائدة في مجال مقاولات حفر آبار النفط، وتتخذ من الكويت مقراً رئيسياً لها، حيث تركز على خدمات الحفر والآبار التي تدعم برامج الإنتاج والصيانة في قطاع الاستكشاف والإنتاج. وقد نجحت الشركة، بفضل سجلها التشغيلي الحافل وأسطولها المكون من 20 منصة حفر عاملة في الكويت، في تقديم خدمات ميدانية آمنة وموثوقة في الحقول النفطية الاستراتيجية، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة المشغلين على مواصلة الإنتاج، وتحسين وقت التشغيل، وتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة. وتعمل الشركة من خلال قطاعين أعمال متكاملين، وهما قطاع خدمات الحفر، مدعومًا بأسطول حديث من الحفارات عالية الاستخدام؛ وقطاع خدمات حقول النفط، التي توفر دعماً شاملاً لدورة حياة الآبار من خلال مزيج من القدرات الذاتية ومجموعة من أبرز الشركاء الاستراتيجيين الفنيين.

وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالمساهمة في دعم مسيرة «الشركة العملية للطاقة» وتعزيز جهودها للتوسع في قاعدة عملائها وتسريع خطط النمو التي تتبناها، وذلك من خلال صفقة الطرح الخاص، بشقيه الأولي والثانوي. وأضاف مليكة أن هذه الصفقة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الرئيسيين في بورصة الكويت، كما تؤكد على التزام الجهات التشريعية بأفضل معايير الحوكمة والتوظيف الرشيد لرأس المال وهو ما يساهم في فتح آفاق جديدة لتعظيم القيمة على المدى الطويل. وأكد مليكة على التزام إي اف چي هيرميس بتعزيز الشفافية والتنظيم الجيد طوال مراحل تنفيذ هذه الصفقة، لتسهيل حصول المستثمرين على الفرص الواضحة، فضلًا عن المساهمة في تعزيز القطاعات الاستراتيجية في السوق الكويتي، ومن بينها قطاع خدمات الطاقة.

ومن جانبه قال كريم جلال، مدير تنفيذي، بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي اف چي هيرميس، تسعى الكويت بشكل متزايد إلى تأكيد مكانتها كوجهة موثوقة وجذابة للإدراج في الأسواق المالية، وذلك بفضل تحسن السيولة، والمشاركة القوية من المؤسسات، وإطار متطور لأسواق رأس المال. توفر «الشركة العملية للطاقة» فرصة استثمارية في مجال الطاقة للمستثمرين لدخول هذا القطاع المتنامي في الكويت. وتفخر إي اف چي هيرميس بدعم هذه الصفقة، وتلتزم بتقديم حلول منظمة وشفافة لأسواق رأس المال، تربط بين الشركات المحلية الرائدة ذات الجودة العالية وبين المستثمرين الإقليميين والدوليين.

ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس نجحت خلال عام 2025 في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من الصفقات، ومن بينها 16صفقة أسواق رأس المال و14 صفقة ترتيب وإصدار الدين و8 صفقات دمج واستحواذ، في مختلف أسواق المنطقة، وعلى رأسها، السعودية، والإمارات، وعمان، ومصر. وتعكس هذه الصفقات المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في الأسواق الإقليمية، وقدرتها على تسهيل حصول المستثمرين سواءً في الأسواق الإقليمية أو العالمية على فرص الاستثمار الاستراتيجية الجذابة.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

