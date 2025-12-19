أعلنت مجموعة المنصور للسيارات بالتعاون مع جنرال موتورز مصر – الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه في مصر – عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جنرال موتورز مصر وتطبيق النقل الذكي المصري ARRW، بهدف توريد ١٥٠٠سيارة شيفروليه أوبترا مُجمعة بالكامل محليًا لدعم البرنامج، الذي يهدف إلى تمكين الشباب من امتلاك وتشغيل سيارات ضمن منظومة نقل ذكية متكاملة تتيح فرص عمل مستدامة.

وتركز الشراكة على تطوير تجربة النقل الذكي للمستخدمين، من خلال توفير سيارات عالية الجودة مزودة بأحدث أنظمة الأمان، مع تجربة نقل تعتمد على السهولة والكفاءة، وبناء الثقة مع العملاء، وهو ما يعزز مكانة ARRW كنموذج مصري مبتكر في قطاع النقل الذكي المستدام. ستكون الإسكندرية المرحلة التجريبية لهذا المشروع، بينما من المخطط أن يتم إطلاقه في القاهرة في الربع الأول من 2026، مع خطط طموحة لتغطية كافة أنحاء مصر بنهاية 2026، مما يعزز من قدرات النقل الذكي في السوق المصري.

ويقدم تطبيق ARRW للشباب المصري فرصة الانخراط في منظومة تشغيل متكاملة، تشمل السيارة، التمويل، والدعم التشغيلي بالتعاون مع شركاء ماليين واستثماريين مثل شركة أمان لتقديم حلول تمويلية مناسبة، و"بكرة" للتخطيط المالي والاستثمار، لضمان استدامة الأعمال وتعزيز فرص النجاح للمستفيدين من البرنامج. هذه المنظومة تمكّن الشباب من الدخول إلى سوق النقل بطريقة متكاملة وآمنة، وتتيح لهم تحقيق دخل مستدام مع الحفاظ على جودة الخدمة للمستخدم النهائي.

ومن جانبه، أشار الأستاذ لطفي منصور، الرئيس التنفيذي للعمليات إلى أن هذه الشراكة تعكس رؤية مجموعة المنصور في تعزيز الابتكار الصناعي، وخلق منظومة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد، وتوفر فرص عمل للشباب، وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات طويلة الأجل، كما أنها تؤكد التزامنا بالارتقاء بتجربة العملاء والمجتمع بشكل عام، عبر تقديم خدمات نقل آمنة وعالية الجودة، وتعزيز ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في جميع مراحل العمل، وهو ما يجعل مصر نموذجًا يُحتذى به في استدامة قطاع النقل وتمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، مع توفير فرص حقيقية للنمو الشخصي والمهني على المدى الطويل."

عن شركة رحلة رايدز

رحلة رايدز (Arrw) هو أول تطبيق مصري مرخص رسميًا بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥ للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يهدف إلى تقديم تجربة نقل فريدة وآمنة ومميزة للمستخدمين. يتميز التطبيق بتقنيات متطورة وخدمة عملاء عالية الكفاءة، ما يجعله منافسًا قويًا في سوق النقل الذكي المحلي.

تسعى الشركة إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل وتحسين خدمات النقل داخل المدن. أحد مؤسسي التطبيق هو رجل الأعمال المصري المهندس محمد أبو النجا نجاتي، الذي يلعب دورًا محوريًا في قيادة المشروع برؤية مستقبلية تركز على الابتكار وجودة الخدمة.

عن شركة المنصور للسيارات

تأسست شركة منصور للسيارات عام 1975 على يد السيد/ لطفي منصور وتملكها عائلة المنصور وتعمل في مجال توزيع السيارات على مدى العقود الأربعة الماضية، وساهمت بشكل كبير في تطوير صناعة السيارات في مصر والدول الأخرى التي تعمل بها، في نفس العام من إنشائها، تم اختيار الشركة كوكيل رسمي لجنرال موتورز في مصر، وبعد خمس سنوات فقط من العمليات وفي عام 1980، حققت المنصور طفرة مكنتها من قيادة سوق صناعة السيارات في مصر، ومكنتها من تعزيز شراكاتها مع شركة جنرال موتورز في عام 2001 من خلال مشروع مشترك جديد يمنح الشركة حقوق توزيع حصرية للعلامات التجارية والمنتجات التابعة لجنرال موتورز في مصر، هذه الشراكة توسعت في دول أخرى منها العراق وأفريقيا، لتصبح بذلك أكبر موزع لمنتجات جنرال موتورز في العالم خارج الصين.

