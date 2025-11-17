المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2095 (ISIN BH0003Q1O664) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 19 نوفمبر 2025 وتنتهي في 18 فبراير 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %4.95 مقارنة بسعر الفائدة5.01% للإصدار السابق بتاريخ 5 نوفمبر 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.763 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.727 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %108

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

