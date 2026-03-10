الإمارات العربية المتحدة، دبي: أكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، أن المخزون الاستراتيجي لدى التعاونية في وضع مطمئن ويغطي احتياجات المستهلكين لفترات كافية، مشيراً إلى أن العمليات التشغيلية وسلاسل التوريد تسير بصورة طبيعية ووفق الخطط المعتمدة، بما يضمن استمرارية توفر السلع الأساسية والاستهلاكية في جميع الفروع وعبر المنصات الرقمية.

وأوضح الهاشمي أن التعاونية تعمل وفق منظومة متكاملة لإدارة المخزون وتعزيز الإمدادات بشكل مستمر، من خلال التنسيق مع الموردين وشركاء سلاسل التوريد، الأمر الذي يضمن استقرار توفر المنتجات على الرفوف وفي قنوات التسوق الإلكترونية، إضافة إلى جاهزية المستودعات و الفروع للتعامل بكفاءة مع مختلف مستويات الطلب.

وأضاف أن الحركة الشرائية في الأسواق تعد طبيعية وتعكس أنماط الاستهلاك المعتادة، مؤكداً أن التعاونية تتابع بشكل مستمر مؤشرات السوق واحتياجات المستهلكين، وتعمل بصورة استباقية للحفاظ على استقرار الإمدادات وتوفير أفضل الخدمات للمتسوقين.

وأشار الهاشمي إلى أن تعاونية الاتحاد تستمد رؤيتها واستراتيجياتها من توجيهات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تولي ملف الأمن الغذائي أهمية كبيرة، لافتاً إلى أن التعاونية تسعى دائماً إلى دعم هذه التوجهات من خلال تعزيز استدامة توفر السلع الأساسية والمحافظة على استقرار الأسواق المحلية.

وأكد أن التعاونية تواصل تطوير خدماتها في مختلف قنوات التسوق، سواء عبر الفروع المنتشرة في إمارة دبي أو من خلال المتجر الإلكتروني والتطبيق الذكي وخدمات التوصيل إلى المنازل، بما يواكب تطلعات المجتمع ويوفر تجربة تسوق مرنة ومريحة.

وشدد الهاشمي على التزام تعاونية الاتحاد بدورها المجتمعي والاقتصادي كشريك فاعل في دعم استقرار السوق وخدمة المجتمع، من خلال ضمان وفرة المنتجات وتعزيز ثقة المستهلكين، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة.

