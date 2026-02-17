أبوظبي، أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات، وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، اليوم عن تحقيق تقدّم ملموس في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي عبر المجموعة، مدفوعاً بالنمو السريع لمركز ابتكار الذكاء الاصطناعي، وتركيزه على تطوير المواهب والقدرات المستقبلية.

يشكّل نشر الذكاء الاصطناعي في بنك أبوظبي الأول تحوّلاً نوعياً من مرحلة التجربة إلى مرحلة التشغيل الكامل على مستوى المجموعة، إذ يتمّ دمج الأتمتة الذكية، والذكاء الاصطناعي الوكيل، وذكاء اتخاذ القرار ضمن العمليات الأساسية للبنك. ويسهم هذا النهج في تحفيز النمو من خلال اتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، وتقديم تجربة أكثر تخصيصاً واستجابة للعملاء على مستوى المجموعة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال سيباستيان والتر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي في بنك أبوظبي الأول: "بصفتنا البنك العالمي لدولة الإمارات، نتقدم بخُطى ثابتة في تنفيذ رؤيتنا للذكاء الاصطناعي ضمن إطار استراتيجي واضح ومنضبط، ينسجم مع الأولويات الوطنية. ويشكل مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي منصة محورية لتحويل الإمكانات التقنية إلى تأثير ملموس على الأعمال عبر تطوير نماذج عمل أكثر كفاءة، ورفع مستويات الإنتاجية، وتعزيز جودة وسرعة اتخاذ القرار، والارتقاء بتجربة العملاء. وترتكز استراتيجيتنا على توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات البشرية وتمكين كوادرنا من التركيز على الأدوار الاستشارية المتخصّصة، وتعميق فهم المخاطر، وبناء علاقات أكثر تأثيراً مع عملائنا".

يعمل مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع للمجموعة كمحرك لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، من خلال توفير الحوكمة، والقدرات القابلة لإعادة الاستخدام، وآليات واضحة لتوسيع نطاق تطبيق حالات الاستخدام عالية التأثير عبر البنك. كما تمّ دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في مختلف الأقسام لأتمتة الأنشطة الروتينية، واستخلاص الرؤى، ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة، ما يدمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في العمليات اليومية.

وتستند التحولات التي يشهدها بنك أبوظبي الأول في مجال الذكاء الاصطناعي إلى برنامج منظّم لتطوير المواهب وبناء القدرات، فقد تمّ تدريب الموظفين في مختلف إدارات البنك على مهارات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية، ضمن بيئة عمل تمكّنهم وتشجّعهم على التفاعل مع هذه التقنيات وتوظيفها بثقة، بما يعزّز كفاءتهم ويحسّن تجربتهم المهنية وحياتهم اليومية على حد سواء.. ويواصل البنك توسيع قاعدة مواهبه في هذا المجال من خلال برامج رفع الكفاءة والتوظيف المتخصص، لضمان تطوير القدرات على المدى الطويل وتحقيق الابتكار المستدام.

ويجري العمل على أكثر من 30 حالة استخدام لوكلاء الذكاء الاصطناعي في مجالات التجارة والمدفوعات، وعمليات خدمة العملاء، والامتثال، والهندسة التقنية، ما يسهم في دعم نموّ البنك وتحقيق تحسينات ملموسة في الإنتاجية وتجربة العملاء. كما يعمل بنك أبوظبي الأول على تعزيز عملياته لحماية الملكية الفكرية وضمان الابتكار المسؤول.

وتدعم أجندة الذكاء الاصطناعي في المجموعة منصة بيانات مؤسسية حديثة، حيث تمّ دمج أكثر من 90% من البيانات المنظمة، مدعومة بطبقة ذكاء اصطناعي وكيل. ويتيح ذلك نشر حلول الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وقابل للتوسع عبر الأعمال الأساسية، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية ومعايير المخاطر والامتثال.

وتعمل جميع مبادرات الذكاء الاصطناعي وفق إطار عمل مسؤول على مستوى المجموعة، لضمان نشرها بطريقة أخلاقية وآمنة ومتوافقة مع المعايير. ويبقى الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في استراتيجية بنك أبوظبي الأول طويلة الأمد، حيث يعزّز المرونة التشغيلية، ويحسّن المعلومات المتعلقة بالمخاطر، ويدعم طموح الإمارات في بناء اقتصاد معرفي رقمي متطور.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في 22 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.40 تريليون درهم (382 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية ديسمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

