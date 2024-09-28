تنظم البلدية سلسلة من المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع التجزئة الغذائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت بلدية دبي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، باليوم الدولي للتوعية بتقليل فقد وهدر الغذاء تحت شعار: " الابتكار لنظم أغذية سليمة لمستقبل مستدام". وجاءت الفعالية لتعكس التزام البلدية الراسخ بتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية دعم الابتكار في مجال نظم الأغذية المستدامة، وذلك عبر تطبيق الممارسات والبرامج المبتكرة التي تضمن التحضير السليم للأغذية واتباع إجراءات الحفظ والتخزين المناسبة ليظل الغذاء صالحاً للاستهلاك الآدمي.

وتميّز الاحتفال بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، حيث جرت خلال الفعالية مناقشة مجموعة من الاستراتيجيات المتقدمة التي تركز على دور الأطر التنظيمية والتشريعية والتوجهات الحكومية في دعم هذه الجهود. كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لضمان استدامة نظم الأغذية وتعزيز الأمن الغذائي على مستوى الإمارة.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي: "يأتي هذا الاحتفال في إطار التزامنا المستمر بتعزيز الاستدامة في مدينة دبي، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الابتكار والتعاون يمثلان ركيزة أساسية لجهودنا في هذا المجال. نسعى من خلال هذه الجهود فتح آفاق جديدة للحوار وتبادل الأفكار بين مختلف القطاعات لبناء مستقبل غذائي مستدام يُلبي احتياجات الأجيال القادمة ويعزز رفاهية المجتمع. كما نحرص على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الاستهلاك الواعي والمسؤول، من خلال نشر المعرفة وتوجيه السلوكيات نحو ممارسات تضمن استدامة الموارد الغذائية، وتحافظ عليها لأجيال المستقبل".

ومن جانبه "شدّد كيان أكرم جاف، مستشار ورئيس بعثة مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الشبه إقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، على أهمية الاحتفال باليوم الدولي الخامس للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يسلط الضوء على ضرورة تقليل هدر الطعام. وأكد جاف أن تقليص الفاقد والمهدر يعزز الحفاظ على البيئة من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ويضمن استخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة، ويسهم في توفير كميات أكبر من الغذاء للفئات المحتاجة. وأضاف جاف: "إن تعاوننا مع بلدية دبي يبرهن على قوة الشراكات في تعزيز نظم غذائية مستدامة وقادرة على التكيف مع التحديات."

كما قامت بلدية دبي بإطلاق سلسلة من المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بسلامة وجودة الغذاء والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة.

وقد نظمت البلدية في إطار هذه الجهود عددًا من ورش العمل التوعوية التي استهدفت مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك المدارس والطلاب وأفراد المجتمع والعاملين في القطاع الغذائي. وجرى خلال هذه الورش تقديم نصائح عملية ومعلومات قيّمة لتعزيز فهم المشاركين وتشجيعهم على تبني سلوكيات استهلاكية مستدامة.

وفي سياق متصل، نظّمت بلدية دبي بالتعاون مع عدد من المدارس مسابقة شاركت فيها 14 مدرسة، وركزت هذه المسابقة على تطوير حلول مبتكرة في مجال استدامةالنظم الغذائية. ودعت المسابقة المشاركين لتقديم مقترحات تتضمن تحليل الجدوى المالية وتقييم المخاطر وتحديد الأهداف الاستراتيجية بهدف تعزيز روح الابتكار والتفكير الاستراتيجي لدى الطلاب. وقد شكلت هذه المسابقة منصة لإبراز إبداع الطلاب وإسهامهم الفعّال في معالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في عصرنا.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت بلدية دبي دليلاً يستهدف السوبرماركت والهايبر ماركت ويعمل على تعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع التجزئة الغذائية، ويقدم تعليمات واضحة حول كيفية تحسين إدارة المخزون واتباع ممارسات التخزين السليم. ويأتي هذا الدليل كجزء من التزام البلدية المستمر بتعزيز ثقافة الاستدامة في المدينة ودعم السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري.

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