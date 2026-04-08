88% نسبة الإنجاز في مشروع كورنيش الممزر الذي سيعيد تعريف المشهد الحضري للشواطئ بمعايير عالمية

مرافق متكاملة وتجارب متنوعة تلبي احتياجات جميع الفئات وبنية تحتية متطورة مرنة ومستدامة ومتكيفة مع التغير المناخي

مروان أحمد بن غليطة: "مشاريع تطوير شواطئ دبي إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية التي ننفذها لتعزيز كفاءة وجودة البنية التحتية الساحلية والشاطئية للإمارة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أجرى سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي زيارة ميدانية إلى مشروع تطوير كورنيش الممزر، اطلع خلالها رفقة عدد من المديرين التنفيذيين والإداريين والفرق الهندسية الشابة على سير الأعمال التطويرية في المشروع، وتفقد مرونة سلاسل الإمداد، والتأكد من مواصلة تقدم التنفيذ وفق الجداول الزمنية المستهدفة لإنجاز المشروع تمهيدًا لافتتاحه. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود بلدية دبي ومستهدفاتها لتطوير شواطئ دبي، وتقديم وجهات ساحلية متميزة، مرنة ومستقبلية، تُسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسّخ مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة الشاطئية.

واستمع سعادة مدير عام بلدية دبي لشرح من فريق عمل إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية حول أعمال الإنشاء والتطوير التي بلغت مراحل متقدمة والتي تقودها كفاءات إماراتية شابة متميزة، إذ وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 88%، ما يعكس حرص بلدية دبي على افتتاح هذه الوجهات بكامل جاهزيتها في فترة زمنية قريبة، وفق أعلى معايير السلامة، والاستدامة البيئية، وجودة الخدمات والارتقاء بتجربة السكان والزوار على حدٍ سواء.

وأكّد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن مشاريع تطوير شواطئ دبي تُمثل إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية التي تقودها البلدية لتعزيز كفاءة البنية التحتية الساحلية والشاطئية للإمارة، وتوفير وجهات سياحية بمعايير عالمية، تعزز ريادتها وتنافسيتها.

وقال سعادته: "مشروع تطوير كورنيش الممزر خطوة متقدمة في مفهوم تطوير الشواطئ العامة تضيف جيلاً جديداً من الوجهات الشاطئية، التي تتجاوز مفهوم التطوير التقليدي للواجهات البحرية، لتقدم تجارب ترفيهية متكاملة، تجمع بين ريادة التصاميم المعمارية والرؤية المستقبلية، والحفاظ على الطبيعة والبيئة، والاستجابة المرنة لتأثيرات التغير المناخي، فضلًا عن تحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة، تعزز ريادة دبي كوجهة سياحية عالمية تقدم أرقى التجارب السياحية والشاطئية وأكثرها رفاهية للسكان والسياح".

من جهته، قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "يعكس حجم هذه المشاريع التزامنا بأدق التفاصيل التي تؤثر على حياة سكان وزوار دبي، بدءاً من المرونة التشغيلية والمقدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية وأنظمة السلامة، وصولاً إلى راحة الزوار وجاهزية الاستثمار؛ فهذه الشواطئ لا يتم تطويرها فحسب، بل يُعاد تصورها كوجهات تخدم دبي لأجيال قادمة، وترسّخ جاذبيتها كمدينة عالمية تقدم وجهات ترفيهية مثالية للسياحة الشاطئية".

وجهات عالمية

ستقدم بلدية دبي عبر كورنيش الممزر وجهة ساحلية جديدة وفق رؤية متكاملة تحول الشواطئ العامة إلى مساحات حضرية نابضة، تشكل عنصر جذب رئيسي لرفع جودة الحياة، وتعزيز الترابط المجتمعي، بما يدعم مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

ويُشكل المشروع نقلة نوعية وإضافة متقدمة للمشهد الساحلي في الإمارة، كونه سيمثل وجهة فريدة للباحثين عن الخصوصية والهدوء وتجارب الشاطئ المرتكزة على الرفاهية، حيث سيضم شاطئ عام مخصص للسيدات، سيكون متاحًا للسباحة الليلية، وفق تصميم يراعي أرقى المعايير العالمية، ويحقق متطلبات الخصوصية والأمان، حيث سيُحيط الشاطئ سوراً لضمان الخصوصية التامة للسيدات.

ويتضمن المشروع كذلك تطوير بنية تحتية شاملة ومتكاملة تشمل؛ مرافق صحية، وخدمية، ومرافق للأغذية والمشروبات موزعة على امتداد الشاطئ، صُممت وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان الراحة والخصوصية، بالإضافة إلى إنشاء مسارات مترابطة مخصصة للمشاة والجري والدراجات الهوائية، ومناطق لعب للأطفال واللياقة البدنية والأنشطة الشاطئية واستراحات مظللة للاستخدام المتواصل من النهار إلى الليل، إلى جانب مساحات للفعاليات والأنشطة الموسمية ومتنزه تزلج مظلل، ما يعزز جاذبية الموقع الترفيهية.

المرونة المناخية والاستدامة طويلة الأمد

وفي إطار التزام بلدية دبي بمنظومة التخطيط والتنمية المستدامة والتكيّف مع التغير المناخي وتعزيز مرونة البنية التحتية، عملت بلدية دبي على رفع منسوب الشاطئ لتعزيز قدرتها على مواجهة تأثيرات التغير المناخي، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه المدن الساحلية عالمياً، حيث استخدمت أكثر من نصف مليون متر مكعب من رمال الشواطئ، استناداً إلى دراسات علمية وبيئية متخصصة، لحماية السواحل وضمان استدامتها على المدى الطويل.

يعكس المشروع التزام بلدية دبي بتطوير الشواطئ العامة في الإمارة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في دبي، الهادفة إلى زيادة أطوال الشواطئ العامة بنسبة 400%، وضمان إتاحة مساحات ساحلية وشاطئية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع في مختلف أنحاء الإمارة.

