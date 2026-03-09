الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي - وقّع المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (GLIDE) مع جامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مشتركة، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وبناء القدرات والتدريب وتبادل المعرفة، وذلك دعماً لجهود القضاء على الأمراض المعدية وتعزيز أولويات الصحة العامة العالمية، والمساهمة في الجهود الدولية للقضاء على الأمراض.

وتضع المذكرة إطاراً للتعاون في تنفيذ أبحاث مشتركة تركّز على الأمراض المعدية والأمراض المدارية المهملة وغيرها من التحديات الصحية ذات الأولوية، بما يخدم الاحتياجات الإقليمية والدولية، حيث يسعى الطرفان إلى دعم صناعة السياسات والممارسات الصحية المستندة إلى الأدلة، وتعزيز الحضور العلمي لدولة الإمارات في مجال الصحة العالمية.

وفي هذا الصدد، قالت سعادة الدكتورة فريدة إسماعيل الحوسني، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (غلايد)، "تعكس المذكرة التزاماً مشتركاً نحو تعزيز البحث العلمي وبناء القدرات المحلية، وتجمع بين التميز الأكاديمي والبحث التطبيقي لتسريع تحويل المعرفة العلمية إلى أثر ملموس على أرض الواقع

وفي التفاصيل تركز المذكرة على مجالات التعاون مبادرات متعددة لبناء القدرات، من بينها برامج تدريبية مشتركة ومحاضرات وورش عمل وفرص تدريب عملي وزمالات بحثية، مع تركيز خاص على تنمية الكفاءات المحلية وتعزيز مشاركة الباحثين والمتدربين الإماراتيين.

وتشجّع المذكرة كذلك على التعاون في مجالات التمويل البحثي التنافسي، بما في ذلك التقدّم المشترك لجوائز فالكون للقضاء على الأمراض وغيرها من البرامج الإقليمية والدولية، إلى جانب إشراك أعضاء هيئة التدريس والخبراء بجامعة الإمارات العربية المتحدة في عمليات مراجعة المنح، بما يعزز الجودة العلمية ويكرّس مبدأ القيادة المشتركة.

وتتضمن مجالات التعاون الإضافية إشراك أعضاء هيئة التدريس والطلبة من خلال برامج الإرشاد الأكاديمي والإشراف المشترك والتبادل الأكاديمي والمشاركة في مبادرات مدعومة من المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (غلايد)، إلى جانب تبادل المعرفة عبر مشاركة البيانات والنشر العلمي المشترك وإعداد موجزات سياسات مشتركة وتنظيم ملتقيات علمية متخصصة.

