أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الوعي بالصحة النفسية ودورها في الوقاية من الإدمان، اختتم المركز الوطني للتأهيل مشاركته في النسخة السادسة من مؤتمر سكينة للصحة النفسية المتكاملة (SIMC 2026) ، الذي انعقد يومي 6 و7 فبراير 2026 تحت شعار "من الرؤية إلى الأثر – قيادة مستقبل الصحة النفسية".

وشارك المركز في عدد من الجلسات على مدار يومي المؤتمر، حيث قدّم نخبة من خبرائه أوراقاً علمية وعروضاً تقديمية ناقشت قضايا محورية في مجال علاج الإدمان والصحة النفسية. واستعرض الدكتور أحمد يوسف، استشاري الطب النفسي في المركز الوطني للتأهيل، أحدث المستجدات في طب الإدمان، مسلطاً الضوء على الممارسات العلاجية الحديثة القائمة على الأدلة العلمية.

وأكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أن مشاركة المركز في المؤتمر تعكس التزامه بتعزيز الصحة النفسية بوصفها ركيزةً أساسية للوقاية من الإدمان، وقال:

"تعكس مشاركتنا حرص المركز على التواصل مع أفراد المجتمع ومواكبة المستجدات العالمية في مجالات الوقاية والعلاج. كما أتاح لنا المؤتمر فرصةً قيّمة لتبادل الخبرات مع المتخصصين، والتفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على مبادرات المركز التي تدمج بين الدعم النفسي والوقاية المبكرة، باعتبار أن الصحة النفسية للفرد هي الخطوة الأولى نحو مجتمع صحي ومستدام."

وناقشت الدكتورة دعاء هاشم، استشاري الطب النفسي في المركز الوطني للتأهيل، القضايا المرتبطة بتجربة المرأة مع تعاطي المواد المخدرة، مسلّطتين الضوء على الفروقات الجندرية وأهمية تطوير تدخلات علاجية أكثر شمولية وتخصصاً.

وفي السياق ذاته، تناول الدكتور مايكل عوض، أخصائي الطب النفسي في المركز الوطني للتأهيل، التحديات الناشئة المرتبطة بأنماط الإدمان الصامتة لدى الأجيال الجديدة، إضافةً إلى تأثير التحولات الرقمية والاجتماعية على الصحة النفسية.

كما استعرض الدكتور محمد فهمي، أخصائي الطب النفسي في المركز الوطني للتأهيل، أحدث التوجهات العلمية في فهم الرغبة الشديدة في تعاطي المواد المخدرة، مؤكداً أهمية التكامل بين علاج الإدمان والدعم النفسي والسلوكي ضمن برامج تعافٍ مستدامة.

ويجمع مؤتمر سكينة للصحة النفسية المتكاملة خبراء ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة آخر التطورات وأفضل الممارسات في مجال الصحة النفسية، والعمل على تطوير وتعزيز البنية التحتية للصحة النفسية في المنطقة. كما يسلّط المؤتمر الضوء على الأساليب المبتكرة في هذا المجال، من خلال دعم الابتكار وتطبيق حلول طويلة المدى، بهدف إعادة تعريف مفهوم الصحة النفسية للأفراد والأجيال القادمة.

نبذة عن المركز الوطني للتأهيل:

تأسس المركز الوطني للتأهيل عام 2002 برؤية من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، وهو أحد المراكز الرئيسية التي يديرها المكتب الطبي التابع لمجموعة "بيور هيلث". ويُعد الجهة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال إعادة التأهيل وعلاج الإدمان، ومركزاً معترفاً به من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2017 كجهة قيادية إقليمية، حيث يواصل دفع عجلة الابتكار في مجالات الوقاية والعلاج والتعافي، من خلال البحث العلمي، والشراكات الاستراتيجية، والحلول القائمة على الأدلة العلمية، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

